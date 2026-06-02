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Mundial 2026

Impacto: figura de rival de Argentina se lesiona en amistoso y se pierde el Mundial 2026

El delantero Christoph Baumgartner se desgarró en el trabajo previo al duelo preparativo con Túnez y se baja de la Copa del Mundo.

Por Carlos Silva Rojas

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Christoph Baumgartner se lamenta junto a sus compañeros de Austria.
© GettyChristoph Baumgartner se lamenta junto a sus compañeros de Austria.

Uno de los equipos que vuelve a un Mundial es Austria, que no juega un certamen planetario desde 1998, cuando estuvo en el Grupo B contra Italia, Chile y Camerún.

El cuadro europeo sufrió una impactante noticia este lunes, porque una de sus principales figuras como el delantero de RB Leipzig Christoph Baumgartner, sufrió una lesión y es baja en la Copa del Mundo.

El atacante estaba calentando junto a sus compañeros para el amistoso ante Túnez de este lunes, sin embargo, no pudo jugar el encuentro porque sintió un “pinchazo” que a la postre fue grave.

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Christoph Baumgartner se pierde el Mundial con Austria

En primera instancia se pensaba que el malestar de Baumgartner era solamente una distensión muscular, sin embargo, tras realizarse exámenes se confirmó que es un desgarro que lo saca del Mundial.

La propia Federación Austríaca de Fútbol dio a conocer mediante un comunicado la situación del jugador de Leipzig, quien debido a la lesión que tiene en el muslo derecho no podrá defender a su país en la Copa del Mundo.

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Christoph Baumgartner se lesionó en el calentamiento del partido con Túnez. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

Christoph Baumgartner se lesionó en el calentamiento del partido con Túnez. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

Christoph Baumgartner tuvo una temporada brillante en el cuadro de la Bundesliga, puesto que jugó un total de 37 partidos, marcó 17 goles y dio 9 asistencias. Era titular fijo en Austria.

De esta forma, los austríacos pierden a un jugador clave de cara a sus partidos con Argentina, Argelia y Jordania, en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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En síntesis

  • Austria vuelve a disputar una Copa del Mundo tras su última participación en 1998.
  • El delantero Christoph Baumgartner sufrió un desgarro y es baja para el Mundial 2026.
  • La Federación Austríaca de Fútbol confirmó la lesión en el muslo derecho del jugador.
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