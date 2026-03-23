Un triunfazo sumó Alejandro Tabilo (41°) el pasado sábado ante Andrey Rublev. El chileno ratificó su gran nivel derrotando al tenista ruso por parciales de 6-7, 6-2 y 6-4, avanzando sin problemas a la ronda de 32 del ATP Masters 1000 de Miami.

Ahora, ‘Jano’ volverá a tener acción este lunes. Al frente habrá un duro rival, similar en ranking ATP, pero mucho más joven. Se trata de Alex Michelsen, norteamericano de 21 años y número 40 del ATP, que viene de sumar un importante triunfo ante Cameron Norrie en la ronda anterior, en tres sets.

ver también Va por más: el importante avance de Alejandro Tabilo en el ranking ATP tras su triunfazo en Miami

Este será el primer encuentro entre Tabilo y Michelsen en el circuito y promete bastante. Conoce todos los detalles de este imperdible encuentro a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Tabilo vs. Michelsen?

El partido entre Alejandro Tabilo y Alex Michelsen por la ronda de 32 ha sido programado para disputarse este lunes 23 de marzo a comenzar no antes de las 17:00 horas* en la cancha 1 del Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

Horario sujeto a cambios*.

¿Dónde ver por TV y streaming EN VIVO el Masters 1000 de Miami?

De acuerdo a la información publicada por ESPN, este lunes el Masters 1000 de Miami será transmitido por TV a través de las señales ESPN, desde las 12:00 horas, y ESPN 2, desde las 20:00 horas, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

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ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (HD)

ZAPPING: 91 (HD)

De momento, no se ha confirmado si el partido de Tabilo será televisado, por lo que la recomendación es seguir a “Jano” de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible en su plan Premium.

En caso de ganar: El posible rival de Tabilo

El ganador del duelo entre Tabilo y Michelsen avanzará a la ronda de octavos de final del Masters de Miami, donde enfrentará al vencedor del cruce entre el francés Corentin Moutet (33°) y el italiano Jannik Sinner (2°).

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