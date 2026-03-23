“No es bueno”: Verdugo de Alejandro Tabilo se llena de pifias por fea actitud en Miami

Se acabó el sueño de Alejandro Tabilo en el ATP Masters 1000 de Miami. El chileno fue eliminado en tercera ronda ante el local Alex Michelsen.

El tenista nacional número 41 del mundo comenzó de la mejor forma. La primera manga se la quedó por 6-3. Sin embargo, el estadounidense logró revertir el marcador.

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El segundo set se lo quedó por 6-3 y la tercera manga definitoria por 6-4. Por lo que marcó el batacazo de la jornada. Sin embargo, el triunfo pasó a segundo plano por la actitud del tenista local.

El feo gesto de Alex Michelsen

Alex Michelsen aprovechó los tres puntos de match points y sentenció la historia sacando a relucir su derecha. Pero nadie imaginaba lo que vendría tras ganar el partido ante Alejandro Tabilo.

El tenista estadounidense se llevó su pulgar a la boca e hizo callar a la parcialidad chilena y todo aquel que apoyó al Jano. Lo que desató el enojo del público.

El feo gesto de Michelsen tras vencer a Tabilo en el Masters 1000 de Miami

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“Les dice a los chilenos que se callen la boca”, indicaron en la transmisión de ESPN. Pero la provocación de Michelsen siguió y el tono cambió para describir el momento. “No es bueno ese gesto”, lamentaron.

Es que tras saludar a Tabilo en la mitad de cancha, lanzó una pelota al público y siguió mandando a callar a sus contrincantes. Así las cosas, Michelsen ahora espera rival entre Jannik Sinner (2°) o Corentin Moutet (30°).

Mientras que Alejandro Tabilo se mentaliza en el doble que debe disputar junto a Tommy Etcheverry. Dicho duelo será está jornada en los octavos de final ante Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

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