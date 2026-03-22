Alejandro Tabilo cuenta tragedia familiar que lo hizo crecer en Miami: “Se lo dedico…”

El tenis chileno tiene a un representante en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, porque Alejandro Tabilo (41°) dio el gran golpe este sábado ante el ruso Andrey Rublev (16°) y sigue avanzando en el certamen estadounidense.

El zurdo mostró toda su potencia ante el eslavo y se quedó con su mejor victoria de 2026, para así meterse en la ronda de 32 mejores y desafiar al local Alex Michelsen en el cemento floridano.

Tras el partido el chileno analizó la victoria y aprovechó de contar un par de situaciones familiares que sufrió, y que le hicieron tener más fuerza para dedicar la victoria a personas muy especiales.

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Alejandro Tabilo dedica la victoria y anticipa el partido con Michelsen en Miami

Alejandro Tabilo explicó que ha tenido meses complicados por la partida de seres queridos, tanto para él como para su novia.

“Han sido meses muy duros, hace poco falleció mi tía, ahora la tía de mi novia y este triunfo se lo dedico a ella que está pasando momentos duros“, dijo el zurdo nacido en Toronto.

Luego, habló del apoyo que tuvo de la hinchada chilena en el Miami Open: “los chilenos siempre apoyando acá. Además, sé que la gente está apoyando mucho desde la casa y lo agradezco mucho”.

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Alejandro Tabilo avanza en Miami. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Por último, habló del cruce que tendrá con Alex Michelsen por la tercera ronda, un rival al que considera su amigo dentro del circuito ATP.

“No sabía contra quién jugaba en la próxima ronda. Con Michelsen somos muy amigos, va a ser un partido muy duro y hay que salir con todo“, cerró.

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En síntesis

Alejandro Tabilo derrotó al ruso Andrey Rublev (16°) para avanzar a la tercera ronda.

derrotó al ruso (16°) para avanzar a la tercera ronda. El tenista chileno enfrentará a su amigo Alex Michelsen en la ronda de 32 mejores .

en la ronda de . Tabilo dedicó el triunfo a su tía y a la tía de su novia, recientemente fallecidas.