Universidad de Chile necesita levantar su campaña de la temporada 2026. Por esta razón, es que ya tienen casi listo a un nuevo refuerzo para tranquilidad de Fernando Gago.

El rendimiento del Romántico Viajero ha sido decepcionante. Todavía están muy lejos de ser una amenaza real para Colo Colo en la pelea por el título y todavía no logran regularidad en los resultados con Pintita en la banca. Por esta razón, saben que deben potenciar el plantel.

El nuevo refuerzo de U. de Chile

Hace algunos días en Universidad de Chile anunciaron con bombos y platillos la llegada de Gonzalo Reyna. El joven extremo argentino procedente de Racing Club arriba a préstamo y con la ilusión de ganarse un puesto en el ataque del Bulla. Claro que la historia no termina ahí.

En el León quieren más jugadores que puedan ser alternativas y una de las zonas donde Fernando Gago quería sumar otra opción, era en defensa. El bajón en el rendimiento de Franco Calderón, más las lesiones de Matías Zaldivia, habían dejado un vacío en ese sector.

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Debido a lo anterior, desde Universidad de Chile iniciaron la búsqueda para darle en el gusto a Fernando Gago y esta habría finalizado en México. De acuerdo al experto en mercado, César Luis Merlo, el Bulla está a detalles de quedarse con Valentín Gauthier.

“Universidad de Chile tiene negociaciones muy avanzadas para fichar al defensor uruguayo Valentín Gauthier. Las charlas con León se encuentran en la etapa final para un préstamo por un año con opción de compra“, explicó Merlo en X.

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¿Quién es Valentín Gauthier? Es un central uruguayo de 22 años y 1,91 m de estatura. Comenzó su carrera en Juventud de las Piedras de su país, hasta pasar al León de México en el 2025. Durante el último tiempo no venía teniendo muchos minutos, lo que posibilitó el interés de los Azules.

De no mediar problemas, todo indica que Gauthier será el segundo refuerzo de Universidad de Chile en este mercado invernal. Al igual que Reyna, llega a préstamo y con opción de compra. Fernando Gago suma a un nuevo futbolista al CDA.