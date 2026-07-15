El hermano mayor de este zurdo que pasó por el Romántico Viajero acaba de quedar libre en el Viejo Continente y cuenta las horas para firmar por los Cementeros.

Este lateral izquierdo formado en las inferiores de River Plate estuvo a préstamo en la U de Chile durante un año y muy pronto, su hermano será anunciado como refuerzo en Unión La Calera. La referencia es para un argentino que lució muy poco en el Bulla.

Aunque le anotó un gol a Lanús que fue anulado con polémica en la semifinal de la Copa Sudamericana 2025. Las referencias son para Felipe Salomoni, quien casi no contó en la consideración de su compatriota Fernando Gago en el Romántico Viajero. Por lo mismo, regresó a Guaraní de Paraguay tras la conclusión de su préstamo.

Y su hermano mayor, Juan Pablo, está muy cerca de sumarse a los Cementeros. Así lo informó el periodista Ricardo Maturana en su cuenta de X. “Acaba de quedar libre y se integra esta semana”, reportó el citado comunicador en la exred social del pajarito.

Juan Pablo Salomoni tiene 28 años y desde enero de 2024 que militaba en el Beroe de Bulgaria. Allí sumó mucho rodaje e incluso se erigió como un referente en el vestuario: según Transfermarkt contabilizó 84 partidos en el cuadro que tiene un título en aquel país. También llegó a ser capitán.

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Es hermano de un ex U de Chile: Juan Pablo Salomoni será refuerzo de La Calera

Seguramente su hermano Felipe le dio muchas referencias del fútbol nacional tras su paso por la U de Chile así que Juan Pablo Salomoni cuenta las horas para integrarse al plantel de Unión La Calera y ponerse a las órdendes de su compatriota argentino Martín Cicotello.

Mide un metro y 88 centímetros. Y además de ese paso por el Beroe de Bulgaria, jugó en Deportivo Armenio y Guillermo Brown, dos clubes del ascenso trasandino. Seguramente el mayor de los Salomoni llega para cubrir la plaza de otro argentino.

Juan Pablo Salomoni como capitán del Beroe. Jugará en Chile. (Foto: Instagram).

El defensor Rodrigo Caseres, quien había mostrado buen rendimiento durante la primera parte del año. Pero sufrió una lesión ligamentaria que desgraciadamente lo sacó de todo el resto de la temporada. Así las cosas, el cuadro Cementero puede tener un zaguero de características similares. Y con perfil de referente, quizá lo que necesita para salir del fondo.

Rodrigo Caseres le anotó un gol a la Católica en el Claro Arena. (Andres Pina/Photosport)

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