El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará en la final del Mundial 2026. No ha asistido a ningún otro encuentro.

Se espera que más de 80 mil personas asistan a la final del Mundial 2026, donde España y Argentina pelearán por quedarse con la corona. Entre esos asistentes, estará Donald Trump.

El polémico presidente de Estados Unidos no se ha dejado ver en ninguno de los partidos de la Copa del Mundo hasta ahora. Ni siquiera estuvo en la inauguración. Sin embargo, ahora hará una aparición.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que “su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos“.

El líder norteamericano no solo se dejará ver en las gradas, sino que también entregará el trofeo a quien resulte campeón del Mundial 2026. Ya lo había confirmado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hace unos días.

Donald Trump acompañará a Gianni Infantino en la final del Mundial 2026 | Getty Images

ver también El debate que sacude a Argentina en el Mundial: “Lionel Messi ya superó a Diego Maradona”

Casa Blanca confirma la presencia de Donald Trump en la final del Mundial 2026

“Ese siempre ha sido el plan, y así se ha hecho siempre: el presidente del país donde se celebra la final entrega el trofeo junto con el presidente de la FIFA“, celebró Gianni Infantino sobre este hecho.

Desde la Casa Blanca no quisieron revelar a quién apoya Donald Trump para la final. “Estoy segura de que tendrá una respuesta divertida para ustedes“, señaló la encargada de prensa.