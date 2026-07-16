Los Acereros anunciaron una pésima noticia para sus fanáticos antes del regreso del torneo. Todo por un acto de unos pocos que perjudica a muchos.

Huachipato todavía no vuelve a la competencia y ya tiene una muy mala noticia que darle a sus hinchas. Los Acereros anunciaron un castigo a más de mil simpatizantes luego de los incidentes ocurridos con el árbitro Rodrigo Carvajal.

A mediados de mayo, en el triunfo ante Unión La Calera por la Liga de Primera 2026, desde la galería norte del Estadio CAP lanzaron proyectiles que impactaron al juez. La situación fue denunciada en el informe arbitral y en las últimas horas en Talcahuano confirmaron la sentencia que les cayó.

“Al finalizar el primer tiempo, nos dirigíamos hacia el sector de camarines cuando, desde el sector de la barra local de Huachipato, comenzaron a lanzar objetos, impactándome uno de ellos directamente en el ojo“, fue lo que había detallado el silbante. Y es por ese motivo que ahora habrá prohibición de ingreso a los sospechosos.

Huachipato se ve “obligado” a sancionar a más de mil hinchas

El Tribunal de Disciplina no tuvo piedad con Huachipato luego del incidente de sus hinchas con el árbitro Rodrigo Carvajal. La agresión al juez por un objeto que se lanzó desde la tribuna deja ahora a más de mil hinchas sin poder ver a los Acereros.

En el final del partido ante La Calera, el juez Rodrigo Carvajal acusó una agresión de los hinchas de Huachipato. Foto: Photosport.

A través de un comunicado, los Siderúrgicos dieron a conocer su castigo. “Se deberá proceder con la prohibición de ingreso a las 1.067 personas que fueron registradas como asistentes en la Galería Norte durante dicho encuentro, sanción que deberá ser ejecutada en el próximo partido de Huachipato por la Liga de Primera”, señalaron.

El club confirmó que esta sanción deberán cumplirla en el reinicio del torneo. “Lamentando lo sucedido, el club se verá en la obligación de acatar el fallo del Tribunal de Disciplina en el encuentro a disputarse frente a Cobresal“.

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Este encuentro está programado para el próximo sábado 25 de julio a partir de las 17:30 horas. Eso sí, pese al castigo a un grupo, el sector no estará cerrado por lo que el resto que no se vio involucrado esa tarde podrá comprar tickets.

“Reiteramos como institución nuestro llamado a vivir el fútbol con responsabilidad y respeto, cuidando el comportamiento en los estadios y así evitar nuevas sanciones que perjudican a toda la comunidad acerera“, sentenciaron.

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Huachipato lamenta el no poder contar con más de mil hinchas para un duelo que puede valer oro. Un triunfo ante un complicado Cobresal puede permitirles ser escoltas de Colo Colo en la cima del torneo y así soñar tanto con el título como con copas internacionales en 2027.

Así está Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Huachipato