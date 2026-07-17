El conjunto albo está negociando con el arquero africano, quien se hizo famoso por su rendimiento en el Mundial 2026.

Uno de los grandes hallazgos del Mundial 2026 fue el arquero caboverdiano Vozinha, quien mostró un alto nivel con el equipo africano y ahora extrañamente aparece como opción en Colo Colo.

El portero de 40 años se hizo popular en la primera fecha de la Copa del Mundo, cuando atajó todo en el empate 0-0 de Cabo Verde frente España. Además, tuvo una destacada participación frente Argentina en 16° de final.

Vozinha disfruta de su fama y se hace querer, porque terminó contrato con G.D. Chaves de la Segunda División de Portugal y aparece como fuerte alternativa para reforzar a Colo Colo.

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Confirman que la opción de Vozinha a Colo Colo es real

Colo Colo necesita un arquero para el segundo semestre, por la grave lesión de Fernando de Paul y porque el entrenador albo, Fernando Ortiz, pidió hace meses la llegada de un meta, por lo que la chance del africano es real.

La opción de Vozinha a Colo Colo llegó de rebote, porque sus agentes estaban negociando con un club de la Serie B de Brasil y aquello no se concretó, por lo que luego apareció el líder del fútbol chileno como opción.

Vozinha se hizo famoso en el Mundial 2026. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Fuentes de Blanco y Negro le dijeron a radio ADN la forma en que se gestó la movida del portero a Macul: “es una alternativa que nos ofrecieron“, sostuvieron desde Macul a la citada emisora.

La chance de Vozinha a Colo Colo es cierta, sus agentes se mostraron interesados en que venga a Chile y ahora están negociando los detalles de un posible contrato con el puntero de la Liga de Primera.

En síntesis

El arquero Vozinha es opción real para reforzar a Colo Colo en 2026.

es opción real para reforzar a en 2026. El portero de 40 años quedó libre tras terminar contrato con G.D. Chaves .

quedó libre tras terminar contrato con . El técnico Fernando Ortiz pidió un meta por la grave lesión de Fernando de Paul.