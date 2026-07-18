Estuvo casi seis meses en la U, y ahora sufre grave lesión en nuevo club: “Horrible imagen”

Lucas Romero dejó el Romántico Viajero para jugar en el Juarez de México y en su debut tuvo que salir en ambulancia.

Universidad de Chile se mueve en el mercado de fichajes. Con la llegada de Fernando Gago, se ha trazado el objetivo de limpiar el camarín para poder traer nuevos nombres. En especial con los cupos de extranjeros.

Bajo esa línea uno de los grandes damnificados fue Lucas Romero. El paraguayo llegó proveniente de Recoleta, bajo el mandato de Gustavo Alvarez. Incluso se perfilaba como fijo en la lista de Gustavo Alfaro en el Mundial 2026.

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Sin embargo, no se pudo afianzar ni con Paqui Meneghini ni con Gago. Por lo que su estadía se cortó cuando aún no cumplía ni seis meses en el país.

A fines de junio, tras jugar 323 minutos y marcar un gol, el paraguayo cambió de aire y fue transferido al FC Juárez de México. “A toda la familia azul, gracias por acompañarme y hacerme sentir como en casa. Les deseo el mayor de los éxitos para lo que viene”, expresó en su despedida de la U.

La grave lesión de Lucas Romero: solo ocho minutos en cancha

Ahora en el Juárez el volante guaraní buscaba su revancha. De inmediato se ganó un puesto de titular y en el inicio de la Liga MX, fue del arranque en el duelo ante Puebla.

Sin embargo, su debut en el Estadio Olímpico Benito Juárez no fue de los mejores. Esto porque en una jugada dividida en la mitad de cancha con Kevin Velasco, terminó sacando la peor parte.

Esto porque sufrió con el campo de juego y al momento de pisar su rodilla izquierda sacó la peor parte. A tal punto que de inmediato se alertó una rotura de ligamento cruzado. “Que horrible imagen. Pinta muy mal. Se hiperflexiona la rodilla. Que pena lo ocurre al minuto 2 y con un recién llegado al Juárez”, lamentaron en la transmisión oficial.

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Para peor en el minuto ocho tuvo que salir de la cancha y su equipo perdió por 1-0 en el inicio del campeonato. Ahora su representante Regís Marques puso el pecho a las balas por su regalón.

“Sabemos que es lesión parcial de ligamento. Ahora nos van a decir si requiere cirugía. Es una lástima. Pero lo importante es que se recupere, ya que tiene contrato largo con Juárez. Firmó por tres años. Por eso está más tranquilo”, aseguró el representante a Radio ABC Deportes.

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En resumen:

El paraguayo Lucas Romero fue transferido desde la U de Chile al FC Juárez.

El futbolista Lucas Romero firmó un contrato por tres años con el club mexicano.

El volante sufrió una lesión parcial de ligamento a los ocho minutos de debutar.