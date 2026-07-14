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Nacional de Uruguay confirma el interés en volante de Huachipato que también sigue Quinteros en Argentina

Este mediocampista de 21 años llegó a Chile en 2023 y el vicepresidente del Bolso ratificó que es uno de los nombres que tienen en la lista de posibles fichajes para la ventana invernal de traspasos. ¡También lo mira un grande de Argentina!

Por Jorge Rubio

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Este mediocampista uruguayo pertenece a Huachipato y lo siguen con interés en su país y en Argentina.
© Eduardo Fortes/Photosport.Este mediocampista uruguayo pertenece a Huachipato y lo siguen con interés en su país y en Argentina.

Hace algunos días, se supo de la intención que tiene Nacional de Uruguay en contratar a un mediocampista de Huachipato. La referencia es para un volante de 21 años que está en el cuadro acerero desde 2023 y ya suma 90 partidos en aquella institución.

Santiago Silva, quien arribó al estadio CAP desde Danubio y en algún momento fue visto como una gran promesa charrúa. De hecho, disputó seis partidos en la selección uruguaya Sub 20. Aunque ningún directivo del Bolso había ratificado esa intención.

Y este 14 de julio lo hizo el vicepresidente, Flavio Perchman, quien suele contar varios detalles de su trabajo en los medios de comunicación. “Estamos trabajando en su llegada”, afirmó en Punto Penal el otrora agente, quien en su calidad de directivo fue quien negoció la llegada de Eduardo Vargas a Nacional.

Santiago Silva lucha un balón ante Diego Ulloa de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Santiago Silva lucha un balón ante Diego Ulloa de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es un volante mixto. Nos interesa hace tiempo y consultamos por él. Lo queremos para ser parte del plantel”, manifestó Perchman, quien de todas maneras no dio por hecho que Silva sea el único candidato para reforzar la zona media del equipo adiestrado por Jorge Bava.

Sin ir más lejos, Nacional tampoco corre solo: Independiente de Avellaneda, cuadro dirigido por el exentrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros, también puso sus ojos en Silva. Así que todavía hay temas por resolver en esta eventual movida.

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Nacional de Uruguay ratifica que busca fichaje en Huachipato: Santiago Silva o un ex River Plate

Eso sí, en Nacional de Uruguay revelaron que Santiago Silva de Huachipato compite con otro nombre atractivo. El de un mediocampista que fue seleccionado por Marcelo Bielsa en la Celeste. Y que tuvo un paso por River Plate de Argentina, aunque no muy grato.

Flavio Perchman, segundo directivo más relevante del Bolso, fue quien blanqueó eso. “A Silva no lo tengo tanto, pero a la gerencia deportiva le gusta. En ese caso sería Nicolás Fonseca o él, uno de los dos”, manifestó el dirigente de Nacional sobre esta búsqueda de volante.

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Fonseca tiene 27 años y pertenece al Club León de México. Es hijo de Daniel, un icónico atacante que tuvo la selección charrúa que luego devino en agente de futbolistas. “Estamos trabajando con Grupo Pachuca para traerlo este semestre. El período de pases es muy largo y eso juega acá”, explicó Perchman. Habrá que ver cómo termina la historia.

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