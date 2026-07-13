El defensor de Huachipato sigue despertando interés en el extranjero y ahora un histórico de Uruguay se sumó a la carrera por quedarse con su fichaje.

El mercado de fichajes comienza a tomar fuerza y varios jugadores podrían dejar el fútbol chileno en las próximas semanas. Uno de ellos podría ser Santiago Silva, una de las principales figuras de Huachipato, quien suma interesados en esta ventana de transferencias.

El defensor ha destacado con el conjunto acerero durante la temporada, despertando el interés desde el extranjero.

En las últimas horas se dio a conocer que Independiente estaría siguiendo de cerca su situación con la intención de incorporarlo. Sin embargo, el elenco de Avellaneda no sería el único interesado en quedarse con sus servicios.

El otro club que buscaría el fichaje de Santiago Silva

El comunicador Renzo Luvecce reveló que el jugador está en la órbita de un equipo charrúa. “Me confirman que Santiago Silva prepara las maletas, Nacional de Uruguay se sumó al interés de Independiente e intentará moverse rápido para ganarle al club argentino”.

Agregando que ambos clubes comenzaron las gestiones por su fichaje, donde desde Uruguay irían a la carga para cerrar su carta.

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“Me cuentan que las negociaciones iniciaron con ambos clubes, la dirigencia acerera le daría prioridad al cuadro de Avellaneda, pero les darán una fecha límite para realizar el negocio y acordar las cifras. De todas maneras lo de Nacional es concreto, veremos si logran adelantarse en los próximos días”.

Santiago Silva suma pretendientes/Photosport

La carrera de Santiago Silva

El jugador de 21 años llegó el 2024 a la escuadra nacional proveniente de Danubio FC de la Liga Uruguya, posicionándose poco a poco en una de las figuras del conjunto acerero, coronándose campeón de Copa Chile en la temporada 24/25.

En síntesis: