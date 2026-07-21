Sonó en la U de Chile y ahora ficha por Alianza Lima: “Bastó una frase”

Nicolás Díaz dejó el fútbol mexicano y ahora se pone bajo la dirección de Pablo Guede en el elenco peruano.

El mercado de fichajes se mueve rápidamente tras el Mundial y como dice el dicho, el que pestañea pierde. Así al menos ocurrió con el caso de Nicolás Díaz que estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile pero finalmente fue contratado por Alianza Lima.

El defensa nacional decidió buscar nuevos rumbos tras una extensa etapa en México. El central brillo en Palestino y esto le permitió dar el salto al extranjero y defender la camiseta del Xolos de Tijuana, Mazatlán y Puebla.

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También en 2025 tuvo un breve paso por Unión Española. Pero para este 2026 ya el objetivo era relanzar su carrera. Al igual que su hermano, Paulo, quien dejó River Plate para jugar en el Atlanta en la MLS.

Ante bajo esa premisa, apareció la opción de jugar por Universidad de Chile. Incluso se alertó que está opción le interesaba para volver al país. Sin embargo, se inclinaron por Valentín Gauthier. Lo que confirmó el propio Manuel Mayo.

El nuevo destino de Nicolás Díaz

Ante el portazo azul, Nico Díaz siguió en busca de nuevas opciones y apareció un viejo conocido como Pablo Guede. Con el DT trasandino coincidió en Palestino y fue clave en su despegue.

Por lo mismo, no lo pensó dos veces y decidió unirse a las filas de Alianza Lima. Lo que quedó reflejado en la presentación del cuadro peruano. “No hizo falta decir mucho. Bastó con una frase”, indicaron.

Nico Díaz ahora será nuevo jugador de Alianza Lima

A ello, se sumó la frase “Es mía” y un breve registro con el jugador de 27 años posando con la casaca de los íntimos. Incluso se detalló que su lugar en el camarín será al lado de Esteban Pavez para que sea aún más rápida su adaptación.

Díaz llega con contrato hasta 2027 pero con la opción de extenderlo. Incluso los hinchas se ilusionan ya que en 2006, fue la última vez que Alianza tuvo dos chilenos entre sus filas: Rodrigo Pérez y Fernando Martel. Campaña que se consagró con el campeonato ante Cienciano.