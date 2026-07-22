Le dicen el Rulo, anotó siete goles en 11 partidos disputados en el fútbol chileno y gracias a sus buenas actuaciones en Argentina, llamó la atención en la Serie A, el millonario fútbol árabe y el cuadro Xeneize, donde tiene sueños de jugar.

Este centrodelantero jugó apenas 11 partidos en el fútbol de Chile, pero eso le bastó para confirmarse como un goleador que podía llegar a ser temible, un cartel que ratificó en Tigre de Argentina y por el que lo buscan desde Italia, pero también de Boca Juniors.

Las referencias son para David Romero, quien marcó siete goles para Unión La Calera en la campaña 2024. El Rulo, como le apodan, estuvo a préstamo desde Talleres de Córdoba en la segunda parte de aquel año. Luego de terminar esa temporada, que tuvo como campeón a Colo Colo, regresó a Argentina.

El Matador de Victoria desembolsó casi dos millones y medio de dólares para quedarse con el pase de Romero desde la T cordobesa. Y los 16 festejos que tiene en 40 partidos llamaron mucho la atención de varios lugares. Incluido del cuadro Xeneize, próximo rival de O’Higgins en la Copa Sudamericana 2026.

David Romero celebra un gol que le anotó a Everton. (Andres Pina/Photosport).

“Boca preguntó condiciones por David Romero. El delantero de Tigre tiene ofertas de Arabia y de Italia. Arruabarrena pidió un 9 por las situaciones de (Adam) Bareiro y (Milton) Giménez”, contó el periodista Augusto César, quien sigue el devenir diario del elenco Azul y Oro.

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Todo eso fue confirmado por el presidente de Tigre. “Tuvimos ofertas concretas por Romero, pero no hay nada definido ni encaminado. Sí hay conversaciones. Boca es una de las posibilidades que hay sobre la mesa. Estamos estudiando tanto lo económico como lo deportivo”, manifestó Martín Suárez en DSports Radio.

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David Romero: goleador de breve paso en Chile está entre la Serie A de Italia, Arabia y Boca

El recuerdo de David Romero en Chile fue muy positivo, algo que refrendó en Tigre y la razón por la que lo busca el Venezia y el Cagliari de Italia, además del repentino interés de Boca Juniors. “La intención es venderlo en este mercado de pases”, aseguró el presidente del Matador de Victoria, Martín Suárez.

David Romero celebra un golazo que le anotó a River Plate en el Monumental. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Por las ganas que mostró el cuadro Xeneize, Romero pidió frenar un traspaso al millonario fútbol de Arabia Saudita. Pero todo indica que el Rulo no corre solo en esta carrera por ser el nuevo refuerzo del cuadro boquense, donde el uruguayo Edinson Cavani rescindió su contrato.

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Otro atacante que apareció en el radar Xeneize fue Luciano Gondou, quien tiene 25 años y milita en el CSKA Moscú de Rusia. Se formó en River Plate y en Argentina también jugó en Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors, donde mostró su mejor nivel: marcó 14 goles en 38 encuentros.

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Eso sí, la gestión inicial de Boca por Gondou terminó rápidamente. “El equipo argentino realizó una propuesta verbal para obtenerlo cedido. CSKA no tiene intenciones de prestarlo”, informó el periodista Germán García Grova, quien dice ser especialista en el mercado de fichajes. El tiempo dirá…

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¿Cuándo juegan Boca Juniors vs O’Higgins en la Copa Sudamericana?

El duelo de ida entre Boca y O’Higgins está pactado para el jueves 23 de julio a contar de las 20:30 horas en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará el 30 del mismo mes a las 20:30 horas en El Teniente de Rancagua.