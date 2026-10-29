El icónico atacante de 42 años tuvo dos entredichos fuertes con el exentrenador del Cacique: uno fue en pleno partido, cuando le hizo saber su pésima opinión. Y el otro, fue cuando Guede lo encaró y llegó a darle un pechazo en la zona de vestuarios.

Hernán Barcos no tiene buena opinión de Pablo Guede y eso quedó más que claro este jueves 29 de octubre. Sporting Cristal venció por 3-2 a Alianza Lima y el Pirata anotó uno de los goles del cuadro ganador. Pero también tuvo espacio de manifestarle su bronca al DT argentino.

El cronómetro marcaba 67 minutos cuando Barcos tuvo un entredicho con el exdirector técnico de Colo Colo. Quedaron de frente en la banda y hubo un diálogo muy áspero. Por la señal de L1 Max se alcanzó a apreciar parte de lo que el experimentado atacante trasandino le dijo a su compatriota.

“Eres un cobarde, cagón“, le lanzó Barcos a Guede. Evidentemente, el adiestrador perdió los estribos y comenzó a vociferar diversas cosas al ariete de 42 años. De hecho, fue necesaria la intervención de algunos jugadores para apaciguar los ánimos.

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Como el lateral derecho Luis Advíncula, referente aliancista, quien intentó hablar con Barcos para calmar la escena. Otro que se acercó fue Maxloren Castro, promisorio extremo izquierdo del Cristal. Para colmo de Guede, el cuadro Cervecero se quedó con el partido a muy poco del final.

Fue gracias a un gol del argentino Santiago González que el elenco local festejó ante Alianza Lima, quien no tuvo al chileno Esteban Pavez por una lesión muscular. Pero sí estuvo los 90 minutos Nicolás Díaz. Tras el partido, el DT perdedor fue consultado por el episodio. “Nada, esas cosas son del fútbol. Quedan ahí”, introdujo.

“Calenturas del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada”, aseguró también Guede, quien también se refirió al encuentro propiamente tal. “Fue un partidazo de los dos equipos. De tú a tú en el primer tiempo, en el segundo salimos ambos más a controlarnos”, reconoció.

Guede complementó su idea. “Tuvimos claras para poder marcar, no lo hicimos. Y perdimos por un error nuestro en la última jugada. Fue un buen espectáculo. Pero el resultado fue negativo y duele después de todo el esfuerzo que hicimos”, cerró. Aunque en la zona de vestuarios, encaró enfurecido a Barcos e incluso llegó a darle un pechazo. El atacante sólo atinó a abrir sus brazos y entre varios los separaron.

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Barcos evita hablar del encontrón con Guede tras victoria de Sporting Cristal vs Alianza Lima

Luego del encuentro, un periodista abordó a Hernán Barcos en el estacionamiento para consultarle sobre este exabrupto con Pablo Guede. “No voy a hablar con la prensa. No me dejan. Gracias. Es parte de”, manifestó el Pirata, quien fue campeón de la Recopa Sudamericana en Liga de Quito de Ecuador.

Y ganó dos títulos peruanos en Alianza Lima, cuadro donde dirige el técnico al que se enfrentó. Aunque hubo un compañero del avezado delantero que sí contó algo de lo sucedido. “Barcos nos dice que va a saludarlo y él le quita la mano”, aseguró Miguel Araujo.

“Después acá lo quiso encarar, pero no puedo hablar más del tema. No lo vi y sería un error hablar de algo que yo no veo”, añadió el defensor central de 31 años sobre este escándalo que se llevó todas las miradas en el derbi válido por la fecha 14 del Torneo Clausura en la Liga 1. Uno más que protagoniza Guede por su incapacidad de manejar las emociones…

Revisa el compacto del triunfo de Sporting Cristal vs Alianza Lima

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura en la Liga 1 de Perú

Gracias a esta victoria, Sporting Cristal subió a la cima de la tabla de posiciones con 28 puntos en 14 fechas, mientras que Alianza Lima quedó en el 7° puesto con 25 unidades.