Tras escritoriazo: Curicó Unido golea a Deportes Temuco en el cierre de la Primera B

El cuadro de Damián Muñoz superó por 4-1 a los dirigidos por Emiliano Astorga y cerraron a lo grande la campaña 2026.

Curicó Unido se despidió a lo grande de la campaña 2026 en la Primera B. Tras la polémica de los escritoriazos y desafiliación de San Marcos de Arica, la pelotita volvió rodar en una goleada de aquellas para el cuadro de la séptima región.

Es que pese a estar fuera de la zona de Liguilla y aún más lejos del descenso, el cuadro dirigido por Damián Muñoz decidió despedir la temporada a lo grande. Lo que sufrió de principio a fin Deportes Temuco que todavía llegaba con opciones de soñar con la post temporada.

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Los dirigidos por Damián Muñoz pisaron el acelerador y marcaron diferencias en la primera etapa. La primera alegría llegó al 23′ con Antonio Ramírez que sorprendió en el área temucana y con potente cabezazo puso el 1-0.

Luego vino el tanto de la figura de la noche: Jorge Caroca. El canterano debutó este viernes y no desaprovechó la oportunidad. En el 28′ recibió al borde del área grande y con potente remate marcó el segundo para los locales.

Tras ello, Temuco intentó recuperarse pero apareció el goleador Leandro Benegas para en el 34′ poner el 3-0. El “Toro” le ganó la posición a la zaga visitante y puso el tercero.

Pero faltaba la guinda de la torta. En el 38’, otra vez Caroca aprovechó rebote y ahora con remate de media distancia le rompió el arco a Yerko Urra para cerrar el 4-0. Lo que hasta desató el enojo en el cuadro verdinegro que no podía creer como les pasaban por encima.

Para decorar el resultado, sobre el cierre apareció el VAR y cobró penal para Deportes Temuco. Lo que finalmente concretó Diego Bounanotte en el 89’. Anotación que para algunos fue prácticamente su despedida del club.

¿Cómo queda la tabla de la Primera B?

A falta de lo que se dictamine finalmente con los puntos de San Marcos de Arica, Curicó Unido suma tres unidades tras el triunfo ante Deportes Temuco. De esta forma se queda en el 13° con 31 puntos. Por su parte Temuco pierde toda chance de meterse en la Liguilla y se queda en el puesto 12° con 36 puntos.