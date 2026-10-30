San Luis y Cobreloa ya conocen su panorama de cara a la disputa de la última fecha.

La Primera B vive días agitados, con el Tribunal de Disciplina de la ANFP como protagonista. Desde Quilín ratificaron el castigo contra San Marcos de Arica, por lo que repasamos cómo queda la tabla.

La lucha por el título entre Cobreloa y San Luis de Quillota se vio interrumpida por el caso de los Bravos del Morro. Desde la Primera Sala estimaron que los ariqueños cayeron en irregularidades respecto a sus estados financieros, por lo que los desafiliaron.

El panorama para la última fecha

Una de las grandes interrogantes que causaba el caso de San Marcos de Arica, era qué sucedería con la tabla de posiciones. Una de las versiones era que los puntos pasaría a los rivales, lo que cambiaba todo antes de la última fecha.

Sin embargo, finalmente desde el Tribunal de Disciplina ratificaron que el castigo indica que los Bravos del Morro son desafiliados, pero que los puntos no pasan a los otros equipos, por lo que la tabla de posiciones queda intacta. De esta manera, no se modifica nada.

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San Luis y Cobreloa siguen igualados en la cima con 54 puntos. Claro que hay otro detalle. Como San Marcos está desafiliado, no podrá jugar la última fecha ante los Canarios, por lo que los dirigidos por Humberto Suazo serán ganadores de ese duelo por 3-0.

Con este panorama, los Loínos están obligados a derrotar a Puerto Montt para igualar los 57 puntos que tendrán los quillotanos. Si los calameños empatan o pierden contra los Delfines, Chupete y los suyos serán campeones sin jugar y viéndolo por TV. Increíble.

Suazo podría ser campeón sin dirigir. Imagen: Photosport

La última fecha de la Primera B se disputará el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Si Cobreloa y San Luis terminan empatados en puntaje, habrá partido de definición en un estadio neutral. Un final de teleserie vive la Primera B, con más drama que La Rosa de Guadalupe.

Así esta la tabla de la Primera B: