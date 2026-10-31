La dupla de Gael Arias y Francisco Farías debutó con victoria ante Nicaragua y tras la misma, fueron partícipes de la ceremonia inaugural.

En la localidad costera de Saly, ubicada a más de 60 kilómetros de la capital Dakar, comenzó oficialmente el periplo del Team Chile en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y lo hizo con el pie derecho.

Fue en el vóleibol playa, donde la pareja compuesta por Francisco Farías y Gael Arias, se estrenaron con victoria ante el binomio de Nicaragua, de Justin Barrios Dinarte y Matthew Kempf, a quienes derrotaron por dos sets a cero, por parciales de 21-9 y 21-16.

Tras el partido, la dupla se trasladó hasta la ciudad senegalesa de Diamniadio, donde en el Estadio Abdoulaye Wade se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde Arias portó la bandera nacional en compañía de la nadadora Laura Fingerhuth.

Así sigue la actividad de Chile en Juegos Olímpicos de la Juventud

Este domingo 1 de noviembre, nuevamente saldrá al campo el dueto de vóleibol playa para disputar dos encuentros. A las 6:20 horas de Chile ante Sudáfrica, y posteriormente contra Noruega, a contar de las 11:20 de la mañana.

Junto a ellos, arrancará la participación de Chile en otras dos competencias. En el Wushu, entrará en acción Renato Silva para disputar la fase clasificatoria desde las 6:30 horas. Mientras que Catalina Ramírez en el tenis de mesa, jugará dos duelos ante Portugal (9:00 horas) y Nueva Zelanda (15:00 horas).

Recordemos que son 18 los atletas que representarán a nuestro país en los Juegos Olímpicos de la Juventud, con presencia en 10 disciplinas. Los cupos los entregó el Comité Olímpico Internacional siguiendo parámetros de edad, desarrollo deportivo, igualdad de género, universalidad y prioridad regional.

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En síntesis