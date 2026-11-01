Los jugadores de U. de Chile reaccionaron de mala manera a los insultos de los seguidores del club de Las Condes.

Universidad Católica venció a Universidad de Chile en el clásico. El encuentro terminó bien caldeado y Eduardo Vargas con Marcelo Morales salieron muy molestos del Claro Arena.

Un tempranero gol de Clemente Montes a los 4 minutos bastó para que los Cruzados se quedaran con el triunfo por 1-0. De esta manera, los dirigidos por Daniel Garnero se ilusionan con la Copa Libertadores, mientras los Azules casi que se despiden del título.

Los gestos de Vargas y Morales

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile, como suele suceder, tuvo harta pierna fuerte. El arbitraje de Diego Flores, si bien no incidió en el marcador, generó críticas de ambos lados. Los jugadores no colaboraron y se dio un encuentro muy cortado. Incluso, Fernando Gago fue expulsado al final por reclamar.

Claro que Eduardo Vargas y Marcelo Morales llegaron más allá. Ambos referentes azules se fueron muy ofuscados de la cancha del Claro Arena. Por esta razón, cuando abandonaban la cancha, no soportaron los insultos de los seguidores del club de Las Condes y reaccionaron de muy mala manera.

ver también Charles Aránguiz se despide definitivamente del título en U de Chile: “Lo perdimos en el clásico con Colo Colo”

Ante los improperios de los fanáticos locales, Morales no encontró nada mejor que hacer el gesto de “frío”, algo con lo que se suele molestar a los hinchas de Universidad Católica. Vargas por su parte, les enrostró el escudo de la U y les hizo un “3” con su mano.

Esta situación podría ser informada por el cuestionado Diego Flores, quien podría acusar a ambos jugadores de incitar a la violencia. En el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, Javier Correa fue castigado por una situación similar, al realizar gestos obscenos y recibió 2 fechas.

Ahora Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizarán un electrizante cierre en la pelea por el Chile 2. Los Azules tienen 48 puntos, mientras los Cruzados les siguen de muy cerca con 46 unidades. Colo Colo alista la vuelta olímpica con 58 puntos en la cima del torneo.