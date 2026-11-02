Reconocido comunicador hincha de los azules no se guardó nada por el accionar dentro y fuera de la cancha del equipo.

La derrota de U de Chile en el Clásico Universitario sigue dejando coletazos. Los polémicos gestos de Marcelo Morales y Eduardo Vargas dieron que hablar, con dedicatoria especial a los hinchas cruzados en el Claro Arena.

Con el lateral zurdo apelando al “frío” que se le atribuye a la UC y con Turboman enrostrando el escudo azul, desde las comunicaciones le tiraron las orejas a los jugadores azules. Uno de ellos fue Francisco Eguiluz, ex periodista de TVN, que hoy milita en el programa Todo es Cancha.

“Ojalá lo hagan un día que no se caguen, po, si hoy (ayer) se cagaron enteros”, dijo molesto el comunicador. Eguiluz es un reconocido hincha de U de Chile y no le tiembla la mano para criticar al equipo, lo que dejó en claro en el programa.

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Hacen pebre a la U tras derrota ante la U Católica

Siguiendo con sus descargos por lo mostrado dentro y fuera de la cancha en U de Chile, Francisco Eguiluz volvió a repasar a Eduardo Vargas. Con directa crítica a Turboman ejemplificó las nulas llegadas azules al área de U Católica.

“La Católica termina un partido extremadamente cómodo. Yo no recuerdo una atajada de Melo, cero remates a portería, lo más cercano fue un remate de Lichnovsky arriba… (Eduardo) Vargas nunca entró al área”, criticó el comunicador.

Pero los polémicos gestos de los jugadores azules al dejar la cancha también provocaron reacción en la vereda contraria. Agustín Farías alzó la voz en la UC y se refirió a las provocaciones azules.

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“Siempre caemos en lo mismo. Ojalá podamos cambiar eso, de adentro para afuera y que esas cosas no pasen. Yo no lo vi, pero cada uno sabe cómo se maneja”, dijo el argentino de los cruzados.