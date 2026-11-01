El Príncipe analizó lo que fue la derrota de los azules ante Universidad Católica y las casi nulas chances que quedan por campeonar.

Universidad de Chile vivió una triste jornada en el Claro Arena. Lamentablemente los azules estuvieron muy lejos de su mejor versión y terminaron perdiendo por 1-0 gracias al solitario gol a los 4’ de Clemente Montes.

Este resultado duele mucho más si se mira como quedó la tabla de posiciones en la parte alta tras 26 fechas jugadas. Colo Colo ahora es líder con diez puntos de ventaja con apenas doce por jugar, por lo que la remontada de la U está casi desactivada por completo.

Uno que salió a dar la cara en este complejo momento para el romántico viajero fue Charles Aránguiz, quien en charla con TNT Sports se sinceró sobre las opciones azules de campeonar. Para el Príncipe, esa posibilidad se acabó hace tiempo, cuando cayeron en el clásico con Colo Colo en agosto.

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Aránguiz se despide del título en Universidad de Chile

El bicampeón de América afirmó que “esto es una opinión bien personal. Para mí, el campeonato lo perdimos en el clásico con Colo Colo. Desde ahí, solo queda mejorar la imagen que hemos mostrado todo este año, que ha sido bastante irregular”.

“Si matemáticamente tenemos chance o lo que sea, el camino es ese: mostrar otra imagen, terminar de buena forma y estamos ahí en la Copa Chile”, agregó.

Charles Aránguiz se bajó de la lucha por el título en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Sobre lo que el trámite del partido ante la UC, el volante sostuvo que “fue un gol bastante rápido. Creo que el equipo propuso lo que estaba haciendo en las últimas fechas. Me quedo con eso, que el equipo hizo un buen partido”.

“Nos faltó mucha claridad, no esperábamos que Universidad Católica, en su casa, se meta atrás. Nos costó bastante y nos faltó ese último toque, espacio, para encontrar algo más claro”, concluyó.

El próximo partido de U de Chile

Los azules ahora jugarán en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile este jueves 5 de noviembre ante Deportes Antofagasta a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Cabe recordar que la U debe remontar el 2-0 en contra de la ida.

En tanto por la Liga de Primera el bulla se verás las caras ante Cobresal el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en estadio todavía por confirmar.

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En síntesis