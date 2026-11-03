El Bichi aseguró que Juan Francisco Rossel todavía puede ser un aporte en el primer equipo de los cruzados. “Lo veo con velocidades muy parecidas a Darío Osorio”, se aventuró al declarar.

Si hay un jugador que lamentablemente sigue sin consagrarse en Universidad Católica, ese tiene que ser Juan Francisco Rossel. Pese al potencial del joven atacante cruzado, todavía no logra ganarse una camiseta de titular en la precordillera.

Y oportunidades no le han faltado. Sin ir más lejos, Daniel Garnero le hizo jugar desde el arranque el pasado domingo ante la U, donde hizo poco y nada antes de ser sustituido al entretiempo por Sebastián Arancibia.

Uno que tomó la palabra sobre el delantero de 21 años fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports dio la clave para que Rossel pueda ser un aporte en Católica.

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Borghi apuesta por la consagración de Rossel en Universidad Católica

El Bichi afirmó en el programa Todos Somos Técnicos que “alguna vez me quise juntar con Rossel, pero no pudimos. Yo tengo un gusto muy especial por él, desde que era pelotero. Lo vi y sabía que era diferente”.

“No lo conozco y se que es difícil lo que voy a pedir y a veces imposible de cumplir, como pedirle a Rossel que tenga el carácter que tienen otros jugadores como Zampedri. No lo va a tener”, añadió.

Juan Francisco Rossel no ha podido destacar con la camiseta de Universidad Católica. | Foto: Photospot.

Para cerrar, Borghi avisó que “creo que a este chico tú le tienes que decir ‘ahí está la camiseta, jugá, me tienes que ayudar, bajar y pararte al lado del 6 o 5’. Pero tiene que jugar. Lo veo con velocidades muy parecidas a Darío Osorio. Uno lo ve y es diferente. Tienes que darle los partidos que necesite”.

En esta temporada 2026 Juan Francisco Rossel ha jugado 21 partidos, siendo once por la Liga de Primera, cuatro por la Copa de la Liga, cuatro por la Copa Chile y dos en Copa Libertadores. Suma apenas dos goles y una asistencia en 710 minutos de acción.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la acción por la fecha 27 de la Liga de Primera ante Deportes Limache el domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas en el Claro Arena.

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En síntesis