Este lateral derecho formado en las inferiores de la Franja entró en el segundo tiempo y salió por un problema físico que lo dejó muy maltrecho. Los detalles en torno a ese inconveniente son muy preocupantes.

A pesar de que la Universidad Católica celebró la victoria en el Clásico Universitario 203, un jugador que entró desde el banco de suplentes tuvo que salir por lesión en el segundo tiempo. Se trata de un lateral derecho formado en las inferiores del club.

Las referencias son para Sebastián Arancibia, quien sustituyó a Juan Francisco Rossel en el entretiempo del partido disputado en el Claro Arena. El carrilero derecho sufrió un golpe que lo dejó visiblemente maltrecho en el terreno de juego.

Aunque intentó quedarse en el partido, Arancibia no pudo con el dolor, que lo hizo cojear mucho. Por lo mismo, Daniel Garnero tuvo que hacer otra modificación para recomponer el equipo: Diego Corral ingresó en lugar del marcador de punta, quien fue ubicado como volante ante Universidad de Chile.

Sebastián Arancibia sufrió otro problema físico que podría hacerlo pasar por pabellón. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Con el correr de los días se supo cuál fue el problema físico que sacó a Sebastián Arancibia. “Quedó fuera todo lo que resta de la temporada”, informó el periodista Bruno Sampieri, quien habitualmente cubre el devenir de la UC para el medio Frecuencia Cruzada.

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La complicada lesión de Sebastián Arancibia que afecta a Católica tras el Clásico Universitario

Sebastián Arancibia quedará fuera sí o sí los cuatro partidos posteriores al Clásico Universitario que jugará la Católica. Vale decir, en el Claro Arena le dijo adiós a la campaña 2026, donde ha jugado 24 encuentros. Aportó un gol en casi mil 700 minutos de juego.

“El lateral sufrió una lesión en el empeine de su pie izquierdo: rotura parcial de los ligamentos que unen los dedos del pie con los huesos del tobillo”, añadió Sampieri en su cuenta de X. De hecho, el citado comunicador dejó una frase muy preocupante para la UC.

Otro problema físico sufrió el Seba Arancibia en la UC. (Andres Pina/Photosport).

Y seguramente, también para el promisorio marcador de punta de 20 años. “Es una lesión que incluso puede requerir operación”, apuntó el reportero en la exred social del pajarito. Una cuestión que seguramente pronto resolverá el cuerpo médico de la Franja, que ya intervino quirúrgicamente a Arancibia por una pubalgia que lo marginó de las canchas por siete meses.

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Por lo pronto, Garnero cuenta con Tomás Asta-Buruaga para cubrir la banda derecha defensiva, mientras que espera por la rehabilitación de Bernardo Cerezo, quien podría servir de competencia mientras se ausenta Arancibia. Hasta 2027, el Seba no reaparecerá en la UC.

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