El rápido atacante de los Cruzados aprendió esta posición para sacar ventajas y manifestó cuál es la gran oportunidad que tiene con eso.

Clemente Montes aprovechó al máximo una hermosa jugada colectiva de Universidad Católica y puso en ventaja al cuadro local en el Clásico Universitario 203. La precisa asistencia de Jimmy Martínez dejó al rapidísimo atacante pie a mano contra Gabriel Castellón.

Y con una definición que tuvo algo de fortuna, Montes pasó el balón entre las piernas de Castellón para desatar el jolgorio en el Claro Arena cuando el partido recién amanecía. En ese contexto, el veloz delantero surgido en las inferiores de la Franja le concedió una entrevista a TNT Sports tras la victoria.

Entre otras cosas, repasó esta función que Daniel Garnero le encomendó para el duelo ante la Universidad de Chile. “Es un rol que creo que he ido adquiriendo todo este año de ir al espacio, aprovechar mi velocidad. Se dio justo una jugada muy rápida”, describió Montes.

La definición de Clemente Montes para superar el achique de Gabriel Castellón. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Salió a la perfección eso de descargar con el tercer hombre y después, buscar profundo. Tuve una cuota de suerte porque entró. Dije voy a definir abierto, me salió un poco al medio. Pero bueno, menos mal fue gol”, reconoció el Clemo en esta charla con el periodista Jorge Cubillos.

Montes añadió que “sabíamos que teníamos que ganar, era muy importante si es que queremos seguir peleando por el Chile 2. Era un partido vital, un clásico y siempre se habla que son partidos distintos y se ganan”. Algo que la UC pudo firmar en condición de local.

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Clemente Montes admite su sorpresa por el plan de la Católica en el Clásico Universitario

Clemente Montes reconoció que la idea de juego de Daniel Garnero en la Universidad Católica le generó una sorpresa. Y así lo dijo en esta entrevista con Todos Somos Técnicos. “A mí también me sorprendió, pero dio resultado”, aseguró el exjugador del Celta de Vigo B.

Otra imagen del festejo de Clemente Montes en el Clásico Universitario. (Roberto Baez/Photosport).

“El primer tiempo fuimos agresivos y en el segundo, con línea de cinco, se equiparó mucho más. Fue inteligente el profe para suplir el ataque por las bandas que tenían e intentar salir de contra”, añadió Montes, quien levantó el pulgar a la dirección de campo de Garnero.

Aunque haya sido Montes uno de los damnificados. En los 56 minutos, le dejó su lugar al argentino Justo Giani. “Independiente de los juegos anteriores, esto nos da una cuota de mucha confianza para seguir lo que queda del año. Es totalmente posible ganar el Chile 2″, sentenció el Clemo, quien tiene en el foco superar al Romántico Viajero en la tabla.

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