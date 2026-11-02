El Príncipe, uno de los baluartes que tiene el Romántico Viajero, abrió una tremenda interrogante respecto de su continuidad luego de la derrota en el Clásico Universitario 203. Hasta un palito por los problemas dirigenciales tiró el bicampeón de América.

A pesar de que la temporada 2027 pareciera estar a la vuelta de la esquina, todavía no queda tan cerca para Charles Aránguiz, referente y capitán de la U de Chile. Luego de la caída en el Clásico Universitario por 1-0 en el Claro Arena, el Príncipe sacó la voz.

Lo hizo en una entrevista con TNT Sports, donde dio muestras de sus sensaciones, tanto del encuentro como de la campaña en general. También dio luces de algunos aspectos personales. Y abrió una duda tremenda en torno a su continuidad en el Romántico Viajero.

Aunque lo primero fue declarar su conformidad con el juego del equipo adiestrado por Fernando Gago. “Fue un gol bastante rápido, creo que el equipo propuso lo que hacía en las últimas fechas. Me quedo con eso”, afirmó el exvolante de Inter de Porto Alegre y Bayer Leverkusen.

Eduardo Vargas y Charles Aránguiz fueron titulares en el Clásico Universitario que ganó la UC con gol de Clemente Montes. (Felipe Zanca/Photosport).

“El equipo hizo un buen partido. En un momento nos faltó mucha claridad. No esperamos que Católica se meta tan atrás en su casa. Nos costó bastante, nos faltó ese último toque para encontrar algo más claro”, añadió Aránguiz, quien de todas maneras encontró un punto crítico que los azules no pudieron superar.

Luego de eso, hizo un análisis individual de su campaña. “En lo personal, he tenido un poco de mala suerte con las lesiones. Me ha costado volver a tomar ritmo. Pero con un poco de tranquilidad: cada vez que estuve en buena forma física pude competir”, le dijo el “20” al periodista Marcelo Díaz.

Charles Aránguiz en acción en el Claro Arena: en los 76 minutos fue reemplazado por Lucas Barrera. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Cada vez que jugué en el lugar donde más me acomodo pude ayudar bastante al equipo. Pero esto es grupal, ahora terminar de la mejor forma posible lo que queda”, aseguró el Príncipe, pieza clave en la selección chilena que se consagró bicampeona de América. Tras eso, habló de 2027. Con un mensaje que asustó a varios fanáticos del Bulla.

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De todas maneras, cuando el citado comunicador de TNT Sports hizo que Charles Aránguiz se pusiera en el equipo de la U de Chile de 2027, surgieron las dudas. Y unas muy grandes. “Estamos hablando, pero bien de lejos”, reconoció el mediocampista nacido en Puente Alto.

“Tengo una cláusula que ya se cumplió por una sumatoria de minutos, hay que firmar. Mi objetivo es terminar lo mejor posible”, expuso Aránguiz, quien parece no tener entre sus prioridades el tema de la renovación de su contrato. Al menos no por ahora.

Charles Aránguiz parece algo molesto por el presente institucional del Bulla. (Andres Pina/Photosport).

Y deslizó el porqué de esa situación. “Vamos a conversar con la directiva. O con la gente que llegue, no sé qué va a pasar ahí. Después veremos ahí en el futuro”, sentenció Charles Aránguiz, quien es un indiscutido en las oncenas del Bulla. Pero todavía no está firmado para la siguiente temporada.

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