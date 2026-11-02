Impensado bullalbismo: ahora la U de Chile tiene que hacerle barra a Colo Colo

Luego de dejarle servido el título a Colo Colo con la derrota en el clásico universitario, en la U ahora harán fuerzas por los albos a fines de noviembre.

En Universidad de Chile se ilusionaron con una remontada histórica, luego de que lograran reducir en 9 unidades una distancia que llegó a ser de 16 puntos con Colo Colo.

Esperanza que se fue al tacho de la basura tras caer ante la Universidad Católica, lo que significó quedar a 10 unidades del Popular cuando quedan 12 en juego. Misión imposible.

Pero aún: el elenco cruzado se le acercó mucho en la lucha por el segundo lugar, el que entrega la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Quedó a dos puntos.

Esto provoca que el escenario se diera vuelta de manera increíble para los azules, al punto que pasarán de hacer mandas para que el Cacique tropezara… ¡a hacerle barra!

La U deberá hacerle barra en el clásico ante Católica

U de Chile irá por Colo Colo en el clásico

Resulta que el fin de semana del 22 de noviembre, Colo Colo deberá enfrentar a Universidad Católica en el Monumental. Partido que se jugará tras el receso por la fecha FIFA.

Los albos podrán jugar como campeones ese clásico, considerando que esta semana tienen la posibilidad e levantar la copa en Chillán, ante Ñublense.

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Una pesadilla para los hinchas de la U, que tendrán que hacerle barra a su archirrival para que la Católica enrede puntos en la disputa por el segundo puesto.

Panorama inimaginable tras la reducción de ventaja de las últimas fechas, pero que tiene más relación con la realidad luego de la amplia ventaja que sacaron los albos en la segunda rueda.