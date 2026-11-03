El Cacique tiene la opción matemática de bajar su estrella 35 este domingo y, con esto, comenzar por fin la planificación del próximo año.

Colo Colo está ad portas de bajar una nueva estrella del cielo. Este domingo los albos visitarán a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún, donde en caso de ganar, serán los flamantes campeones de la Liga de Primera 2026.

Una vez esté la copa en la mesa, además de comenzar los festejos, en el Monumental por fin podrán emprender la planificación de lo que será el 2027. Y es que como han recalcado en varias ocasiones en Blanco y Negro, recién una vez obtenido el título verán el tema de las renovaciones.

Y el trabajo que se viene es extenuante, ya que en total son diez los jugadores que terminan contrato ahora en diciembre. Si en el Cacique quieren que se queden en el club, habrá que entrar a negociar una extensión de vínculo.

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Arturo Vidal lidera los diez que terminan contrato en Colo Colo

Obviamente que este listado lo lidera Arturo Vidal, quien desde hace bastantes semanas que viene metiendo presión para poder extender un tiempo más su contrato con los albos.

Junto con el King hay tres jugadores que en diciembre terminan sus respectivos préstamos en el Monumental. Hablamos de Álvaro Madrid, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán, por quienes Blanco y Negro deberá negociar extender dichas cesiones o derechamente comprar sus pases.

Dentro de ese grupo también está Vozinha. El gran fichaje del Cacique a mitad de año debe cumplir con una cláusula de minutos jugados para poder extender de manera automática su vínculo, por lo que todavía no es segura su continuidad para el 2027.

Arturo Vidal y Vozinha son dos que terminan contrato en Colo Colo ahora en diciembre. | Foto: Photosport.

También está el analizar los casos de Marcos Bolados y Erick Wiemberg, quienes han perdido bastante espacio en esta temporada 2026 ante la irrupción de otros jugadores.

Por último, están los que ya tienen más o menos claro que no seguirán en el club el próximo año. Se trata de Claudio Aquino, Matías Fernández y Javier Méndez, quienes terminan contrato y no están en los planes del 2027.

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En síntesis