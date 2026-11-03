El Cacique tiene apenas unas semanas más para poder extender el contrato de uno de sus buenos jugadores del 2026.

Colo Colo está a solo una victoria de poder sellar el título en esta Liga de Primera 2026. Si el Cacique vence a Ñublense este domingo en el Bicentenario Nelson Oyarzín, la estrella 35 por fin será una realidad.

Además de iniciar los festejos en caso de darse este escenario, en el Monumental por fin podrán comenzar a planificar lo que será la próxima temporada 2027. Y es que como han recalcado en varias ocasiones en Blanco y Negro, recién una vez obtenida la copa verán el tema de las renovaciones.

Uno será protagonista en estas tratativas será Lautaro Pastrán, quien está a unas semanas de terminar su préstamo con los albos. Si en el Popular quieren que siga, deben negociar directamente con Belgrano de Córdoba.

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El plazo de Colo Colo para renovar a Pastrán y lo que debe pagar

Fernando Malara, tío y representante del atacante, detalló en charla con AS Chile que “Lautaro está muy entusiasmado con la idea de quedarse. Ha encontrado en el club, en la gente, en los compañeros, un lugar donde quiere desarrollarse y salir campeón”.

“Lo dijo cuando llegó… Por suerte, el primer objetivo está cerca. Las conversaciones todavía no se han iniciado porque entiendo que la dirigencia primero quiere cerrar el tema con el director técnico, lo cual me parece bastante lógico, y cumplir los objetivos que están bastante cerca. Por ahora, esa decisión del club tiene que realizarse antes del 15 de diciembre”, agregó.

Lautaro Pastrán ha jugado 31 partidos en esta temporada 2026 de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para quedarse con los servicios de Pastrán los albos deben pagar un millón de dólares para quedarse con el 60% de su pase, una cifra importante pensando en la conformación del plantel del próximo año.

En esta temporada 2026 el atacante de 24 años ha jugado un total de 31 partidos con el Cacique, siendo 19 por la Liga de Primera, seis en Copa Chile y seis en la Copa de la Liga. Suma cinco goles y tres asistencias en 1689 minutos de acción.

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En síntesis