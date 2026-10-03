La selección chilena sigue en la búsqueda de encontrar un rendimiento que le pueda permitir volver a ser competitiva. En ese sentido, el probar jugadores se ha hecho una constante, sobre todo en este proceso de Nicolás Córdova.
Uno de los jugadores seleccionables que todavía no recibe una oportunidad es Lautaro Pastrán. Y es que el atacante de Colo Colo está en condiciones de ser nominado, ya que es de abuela materna. Es más, en el 2022 fue citado por Eduardo Berizzo a un microciclo de la Roja Sub23.
De buen rendimiento en esta temporada 2026 con los albos, Pastrán aparece como una interesante opción en delantera, una zona donde justamente en el equipo de todos no sobra nada. Así lo siente Jorge “Coke” Contreras, quien apostó por un llamado para el atacante de 24 años.
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Apuestan por Lautaro Pastrán en la selección chilena
En charla con RedGol el Coke aseguró que “podría ser una buena opción Pastrán. Es un buen jugador, está en uno de los equipos grandes del país. Que se sume un nombre más y de un jugador de ese nivel es importante. De repente a lo mejor nos puede servir mucho”.
Lautaro Pastrán tuvo un paso por la selección chilena Sub 23 en el 2022. | Foto: La Roja.
“El proceso de la selección chilena ahora mismo es justamente eso: es ver jugadores, ver alternativas, y si tiene una alternativa de poder defender la camiseta de Chile, lógicamente sería interesante verlo. Yo lo siento de esa manera”, concluyó.
Lautaro Pastrán en esta temporada 2026 ha jugado un total de 28 partidos en Colo Colo, siendo 17 por la Liga de Primera, seis en Copa de la Liga y cinco en Copa Chile. Suma cinco goles y tres asistencias en 1492 minutos de acción.
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En síntesis
- Jorge Contreras propuso la citación de Lautaro Pastrán a la selección chilena.
- Lautaro Pastrán registra cinco goles en 28 partidos jugados con Colo Colo.
- Lautaro Pastrán fue convocado a un microciclo de la Roja Sub23 en 2022.