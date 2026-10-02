El ex seleccionado nacional habló con RedGol y repasó el manejo del actual DT de Chile. De paso, le dio méritos al DT de Colo Colo y exige el regreso de Vidal.

Gabriel “Coca” Mendoza supo ser campeón de América con Colo Colo y también vestir la camiseta de la selección chilena. Por eso, el ex lateral diestro tuvo un mano a mano con RedGol y habló de la polémica del momento: Nicolás Córdova y Marcelino Núñez.

“Eso muestra para todo lo que se está viviendo en Chile… El técnico no puede mandar al frente a los jugadores, menos en la prensa, está como salvándose solo”, dijo el granerino formado en O’Higgins.

Para el Coca hubo falta de códigos en la Roja y se cuadra con Marcelino en la polémica, ya que “los que vivimos camarín sabemos que eso se tiene que manejar internamente. Creo que las declaraciones de Núñez fueron correctas y con esto decide que este proceso para él terminó”.

El Tano Ortiz a la banca chilena

Gabriel Mendoza se subió al barco de Fernando Ortiz como candidato a la banca de la selección chilena y de entrada le dio su apoyo. Para el campeón de Copa Libertadores, el DT de Colo Colo cae calado como DT de la Roja.

“Me gustaría que fuera el Tano. Nos tapó la boca a muchos y además sabe trabajar mucho con los jóvenes. Felipe Salinas (DT de Wanderers Sub 20) después de lo que pasó contra el Madrid, dijo que Córdova nunca lo había llamado ni nada”, destacó.

Por eso, para el ex jugador e hincha acérrimo del Cacique, la figura de Ortiz es ideal para la Roja. Según Mendoza, “el Tano lo ha demostrado en Colo Colo trabajando con los jóvenes y ha dado frutos”.

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Finalmente, el Coca respaldó a Arturo Vidal candidateándose para volver a jugar por la selección. Para el ex lateral, el King “está pasando por un buen nivel, siempre va a estar para la selección. Yo creo que siempre él ha sido un ejemplo, ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de Chile”.