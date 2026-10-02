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Fútbol chileno

Marcelo Díaz le para los carros a Vidal de vuelta en la selección chilena: “Hay jugadores un peldaño arriba”

Carepato fue lapidario con el hombre de Colo Colo, pero exigió que se le dé la oportunidad a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la Roja.

Por Nelson Martinez

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Carepato fue lapidario en el regreso del King.
© Photosport.Carepato fue lapidario en el regreso del King.

Marcelo Díaz habló de todo en relación a la selección chilena, dejando siempre frases para el análisis. El hombre de U de Chile se retira este año del fútbol, pero sigue de cerca el terrible momento que vive la Roja.

Durante su entrevista en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, el Chelo fue consultado sobre los dichos de Arturo Vidal. El King dice que feliz vuelve a la selección, ya que está en gran momento a sus 39 años jugado de defensa.

“Hoy Arturo es líbero, y ahí hay jugadores que están un peldaño arriba. En su tiempo era crack, crack, crack como líbero. Yo lo enfrenté en las divisiones inferiores”, dijo Carepato.

Marcelo Díaz exige a íconos de la U en la Roja

Tras cerrarle las puertas a Arturo Vidal de vuelta en la selección chilena, Marcelo Díaz dejó en claro que dos de sus compañeros en U de Chile merecen retornar a la Roja. ¿Los elegidos? Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

Photosport

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Yo llevaría a Eduardo y a Charles. Vargas tiene 37 años y parece un cabro chico de 20 años. Físicamente está mejor que todos los delanteros que tiene Chile hoy en día”, dijo el volante azul.

En relación a la gran campaña de Turboman este año en la delantera de la U, el Chelo Díaz dijo sobre su mejora física que “tú dices: ‘¿Cómo? Eso no puede ser’. No podemos pretender que Vargas permanezca por diez años más”.

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“Charles y Vargas se levantan a las 6, están llegando al club a las 7 y entrenan a las 9. Van a la cancha y, a la hora de entrenar, marcan diferencias”, cerró el capitán de U de Chile.

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