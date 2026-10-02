Arturo Vidal justificó el berrinche del futbolista de abandonar la selección chilena pues cree que arriesga mucho en el Ipswich.

La selección chilena se vio envuelta en un escándalo luego de la salida de Marcelino Núñez, quien se devolvió a Inglaterra tras una discusión con el entrenador Nicolás Córdova.

Arturo Vidal habló del asunto a pesar de no tener todo el mapa claro. “No tengo información, no he hablado con los chiquillos de la selección. Pero es feo que salga alguien así de la selección, no sé si antes pasó”, detalló en su canal de Youtube.

“Estamos en un momento complicado, es un jugador importante por dónde juega, habla de que hay muchos problemas. No solo en la cancha, porque no se entiende el mensaje que quieren dar. No sé lo que está pasando”, detalló.

Marcelino se fue de la selección y recibió el apoyo de Vidal

Vidal apoya la salida de Marcelino

El King asegura que tiene una buena referencia del jugador del Ipswich. “Lo conozco a Marcelino, llegó joven a la selección, es tranquilo, habla poco, siempre anda con una sonrisa en la cara, por lo que me parece raro”.

Luego entró en un tema sensible, al apoyar su salida a pesar de que a todas luces parece un berrinche. “Si está molesto porque no jugó, le encuentro toda la razón”, estableció.

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Justificó la determinación porque en su club pierde terreno. “Se está arriesgando a perder el puesto en un equipo de Premier, para venir a jugar a una selección que no sabe a lo que juega”, dijo Vidal.

Finalmente explicó que “viene para ayudar a meternos en competencia nuevamente, pero no juega y se va así, me parece muy mal”.