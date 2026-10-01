Pronósticos Universidad de Concepción vs Huachipato: un choque marcado por la lucha contra el descenso

RedGol te trae los mejores pronósticos para apostar en Universidad de Concepción vs Huachipato, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Concepción vs Huachipato Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles: Menos de 3.5 + Ambos equipos anotarán: No Siete de las 10 localías de Universidad de Concepción y ocho de las 10 visitas de Huachipato terminaron con menos de cuatro goles y sin ambos equipos anotando. bet365 2.20 Pronóstico Sin gol después del minuto 76:59 Universidad de Concepción no tuvo goles después del minuto 76 en cuatro de sus últimas seis localías, mientras Huachipato repitió esta tendencia en tres de sus cinco visitas recientes. bet365 1.83 Pronóstico Tiros de esquina de Huachipato: Menos de 4.5 Huachipato tiene el promedio más bajo de córners de la Liga de Primera, con 3,52 por partido, cifra que cae a 3,20 como visitante y se tradujo en menos de cinco córners en ocho de sus 10 salidas. bet365 1.66 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este viernes 2 de octubre, a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, Universidad de Concepción enfrentará a Huachipato por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, completando así el calendario que estaba pendiente.

El encuentro será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos. El Campanil está penúltimo con 22 puntos y una victoria le permitiría salir de la zona de descenso, enviando a Cobresal al fondo de la tabla. El cuadro acerero, por su parte, suma 28 unidades y, si pierde, podría quedar a solo cuatro puntos del Minero en la lucha por la permanencia. En cambio, si consigue el triunfo, quedaría a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la previa de este choque, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Universidad de Concepción vs Huachipato, para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Encuentro cerrado con mucho en juego para el Campanil y el Acerero

En siete de los 10 partidos de Universidad de Concepción como local en el Campeonato Nacional, se registraron menos de cuatro goles y no marcaron ambos equipos.

Huachipato presenta una tendencia similar: en ocho de sus 10 encuentros como visitante en el torneo, hubo tres tantos o menos y tampoco anotaron los dos conjuntos.

Total de goles: Menos de 3.5 + Ambos equipos anotarán: No – 2.20 en bet365

Final tenso en el Ester Roa Rebolledo

En cuatro de las últimas seis localías del Campanil en el torneo, no se registraron goles después del minuto 76.

En tres de las cinco presentaciones anteriores del Acerero como visitante en la competencia, tampoco hubo tantos en ese tramo final.

Sin gol después del minuto 76:59 – 1.83 en bet365

Huachipato crea muy pocas oportunidades desde las esquinas

El elenco negriazul registra el promedio más bajo de córners a favor en la Liga de Primera, con 3,52 por cada 90 minutos. Esa cifra baja a 3,20 por partido en sus salidas de casa. De hecho, en ocho de sus 10 actuaciones como visitante, ejecutó menos de cinco tiros de esquina.

Tiros de esquina de Huachipato: Menos de 4.5 – 1.66 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Concepción vs Huachipato Cuotas ofrecidas por bet365 Universidad de Concepción 1.96 bet365 Empate 3.40 bet365 Huachipato 3.40 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Conocer las apuestas del Campeonato Nacional chileno permite revisar las principales alternativas disponibles para cada encuentro, desde el ganador del partido hasta goles, córners y otros mercados que pueden complementar el análisis previo.

Historial de Universidad de Concepción vs Huachipato: últimos partidos