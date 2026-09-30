A sacar calculadora: explican con peras y manzanas las Eliminatorias para el Mundial 2030

La selección chilena tendrá que enfrentar un duro camino para poder meterse en la próxima cita planetaria.

No está soñando, es verdad: ya empiezan a tomar forma las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Por lo que la selección chilena tiene trabajo para cortar la mala racha que arrastra sin participar en las últimas tres citas planetarias.

El tema es que mientras la Roja disputa la fecha FIFA con Nicolás Córdova, y sigue la búsqueda del entrenador que agarre al equipo nacional, en Conmebol ya se planifica lo que serán las clasificatorias.

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Lo que fue explicado con peras y manzanas al otro lado de la Cordillera. Justamente como país organizador, ya tienen claro cómo será el panorama, lo que nuevamente tendrá más de una dificultad para Chile.

“Conmebol sabe que FIFA no le dará plazas extras”, advirtieron de entrada el periodista Esteban Edul en ESPN Argentina. “Siempre se pensó como jugar las Eliminatorias con diez selecciones y tres clasificadas”, agregaron.

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Equipos, formato y fecha para las Eliminatorias para el Mundial 2030

En la señal deportiva se explicó cuando parte el proceso de clasificatorias para el Mundial 2030. Lo que deja una positiva novedad, ya que hay más meses para que Chile pueda encontrar al nuevo DT. “En la reunión, dentro de 15 días, hay un solo plan de Eliminatorias para empezar a mitad del 2027”, detallaron.

Tras ello, se apuntó a la cantidad de cupos disponibles para Conmebol, lo que ya tiene a tres equipos clasificados como Argentina, Uruguay y Paraguay por ser parte de la organización.

El Mundial 2030 contó con la promoción de Lionel Messi y Luis Suárez. Foto: Conmebol

“El único plan es que jueguen las 10 selecciones, con tres selecciones clasificadas y con la disputa de tres plazas y media”, complementó el comunicador.

“Argentina, Uruguay y Paraguay van a sumar puntos, pero van a jugar por nada”, aseguró Edul. Pero a su vez dejó en claro que el resto de 3 cupos directos y 1 repechaje será lo que disputen Chile junto a Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela. Por lo que la Roja nuevamente tendrá que sacar la calculadora para poder meterse en el próximo Mundial.

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En resumen:

Revelan cómo serán las Eliminatorias para el Mundial 2030: serán 3,5 cupos.

Las clasificatorias comenzarán a mitad del 2027. Lo que será confirmado en los próximos días.

Chile tendrá que luchar por un cupo con Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.