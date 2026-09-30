Del equipo que venció a La Roja, fueron 11 los futbolistas convocados o vieron minutos en la última Copa del Mundo con el Team USA. Un equipo más que alternativo.

A pesar que desde la propia Selección Chilena le dan cierto valor a la derrota que sufrieron en St. Louis, la realidad es muy cruel y apunta a que Estados Unidos se llevó la victoria parando en la cancha a un equipo más que alternativo.

Es que a diferencia de Canadá, cuya base de su plantel fue la que jugó el último Mundial 2026, con sólo la ausencia de Alphonso Davies como la más destacada, el técnico argentino Mauricio Pochettino decidió enfrentar a La Roja con una nueva camada de futbolistas.

Vayamos al grano. De los 11 titulares de EE.UU. que arrancaron el duelo ante Chile, seis fueron convocados a la Copa. De ellos, cinco sumaron minutos en la cita planetaria, y de este selecto grupo, sólo dos fueron inamovibles en el esquema: Sergiño Dest y Antonee Robinson.

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Solo dos titulares del Mundial en el 11 de EE.UU. ante Chile

En la oncena que inició el lance en St. Louis, sumaron minutos en el máximo torneo Miles Robinson, Sebastian Berhalter y Giovanni Reyna. Ya en el segundo tiempo aparecieron otros futbolistas que tuvieron apariciones durante el evento.

Ellos fueron Alex Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman y Chris Richards, quien anotó un gol además de enfrascarse en pelea con Leandro Hernández. A todos ellos hay que sumar al arquero Chris Brady, que fue el tercero en la Copa del Mundo y no jugó.

Todo lo anterior expone a que quizás la cosa pudo haber sido más compleja para Chile si es que estaban presentes otras figuras del Team USA que no están en la convocatoria, como Weston McKennie, Christian Pulisic y Folarin Balogun, todos en Europa.

En síntesis