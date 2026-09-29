El DT de Estados Unidos habló de todo en relación a la Roja. Ambos equipos chocan esta noche en el segundo amistoso del equipo de Nicolás Córdova.

La selección de Chile juega esta noche su segundo partido amistoso en la gira norteamericana. Desde las 21.00 horas, la Roja chocará ante Estados Unidos, equipo que dirige Mauricio Pochettino.

El exitoso DT argentino tiene una cercanía especial con nuestro país y así lo dejó en claro un video de RedGol al reencontrarse con Iván Zamorano. Ambos tuvieron curioso saludo y destacaron el lazo de años que los une.

“Somos amigos de las disputas con la selección argentina y el Espanyol de Barcelona y el Real Madrid. Siempre teníamos una disputa fuerte. Él era un defensor aguerrido, corajudo y nos acordábamos de esas instancias”, dijo Bam Bam en Radio ADN.

Pochettino habla de Zamorano y su candiato en la banca de Chile

Mauricio Pochettino se puso en modo selección chilena, donde desclasificó cómo ve a la Roja. Además tuvo elogios para la figura de Iván Zamorano, a quien saludó con un afectuoso abrazo en la cancha, ya que Bam Bam será comentarista del duelo ante Estados Unidos.

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“Tengo muchos recuerdos de Iván, un grandísimo delantero, uno de los mejores que he enfrentado… Es una leyenda del fútbol, ojalá pueda saludarlo tras el partido”, dijo el DT de los gringos.

Finalmente, el estratega argentino fue consultado en conferencia de prensa por el eterno nombre que suena para dirigir a la Roja: Manuel Pellegrini. Al respecto, dijo que “es admirable toda su carrera. Manuel es un grandísimo entrenador, es uno de los mejores, sigue teniendo una carrera extraordinaria”.

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“Si un día decide volver a Chile y entrenar la selección, por supuesto que sería para la selección chilena un gran honor y una gran cosa de tener un entrenador como como Manuel”, finalizó.