La especial revancha de Eduardo Villanueva en el Estadio Chinquihue: sufrió noche para el olvido con Colo Colo

El joven portero se mantiene como titular en el Cacique y este martes será nuevamente el encargado de cuidar el arco albo en Copa Chile

Colo Colo afina los últimos detalles para iniciar la llave de cuartos de final de Copa Chile. El Cacique visita este martes a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue. Recinto que promete lleno total para recibir al elenco de Fernando Ortiz.

Una cancha que desierta los fantasmas en el Cacique y donde lo pasaron muy mal hace unos meses. Es que en 2025, los albos disputaron un amistoso justamente con los albiverdes. Lo que comenzó con ventaja para el Cacique con anotación de Cristián Riquelme, terminó de la peor forma: en el segundo tiempo se lo dieron vuelta y perdió por 2-1. Resultado que tuvo como protagonista a Eduardo Villanueva.

ver también Barticciotto avisa a Colo Colo que Vidal está “con la ametralladora prendida” por renovación

El portero tuvo una mala salida en el minuto 66 y tras chocar con Bruno Gutiérrez fuera del área grande, permitió el empate de Giovanni Bustos. Tras ello en el 78’, José Cardenas sacó un remate de media distancia que no asomaba con mayor peligro para el golero.

Sin embargo el bote sorprendió al portero y finalmente el balón ingresó al arco, sentenciado el marcador para los dueños de casa.

Pese a ello, Fernando Ortiz salió en su defensa. “Eduardo tiene toda la confianza mía, de sus compañeros. Son experiencias que uno va adquiriendo en este tipo de partidos. Tiene toda la confianza mía y de sus compañeros”, recalcó en su momento.

Y como dice el dicho, el tiempo le dio la razón al “Tano”. Ahora en este 2026, Villanueva ha sido clave en la Copa Chile y ante la ausencia de Vozinha y las lesiones de Gabriel Maureira y Fernando De Paul, el joven portero ha sabido asumir su responsabilidad y revertir la imagen que dejó unos meses atrás.

Con Eduardo Villanueva de titular: La formación de Colo Colo ante Puerto Montt

Ahora la gran revancha será este martes ya que Eduardo Villanueva será titular en el Estadio Chinquihue. Por lo que el portero recibe el espaldarazo de Fernando Ortiz para la Copa Chile.

“Sigue en el arco Villanueva porque lo ha hecho muy bien”, enfatizó el trasandino sobre el momento del Edu en el Cacique.

De está forma la formación de Colo Colo ante Puerto Montt será con Villanueva, Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín, Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Erick Wiemberg, Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid y Javier Correa.

ver también Pronósticos Puerto Montt vs Colo Colo: el Albo no quiere sorpresas en los cuartos de final de la Copa Chile

En resumen:

Colo Colo juega este martes 29 de septiembre por Copa Chile ante Puerto Montt. En el Chiquihue será el duelo de ida.

Recinto que no trae buenos recuerdos a Eduardo Villanueva: en el amistoso del 2025 cometió dos errores que significaron la derrota de los albos ante el cuadro local.

Fernando Ortiz confirmó a Villanueva como el arquero titular de Colo Colo. “Lo ha hecho muy bien”, enfatizó.