Carlos Palacios es destacado por entender el juego y tener la mapa de las jugadas, algo que parece muy simple al verlo en TV.

Carlos Palacios ha tenido una temporada complicada en Boca Juniors, debido a que debió operarse la rodilla derecha y eso no le permitió una gran regularidad.

Sin embargo cada vez que suma minutos, sus chispazos de calidad provocan que en Argentina destaquen su manera de ver el fútbol. Y ante Racing, en Copa Argentina, fue el mejor ejemplo.

Ingresó cuando el partido iba 2-0 en contra y fue clave para darlo vuelta. Si bien la figura fue Enner Valencia, que marcó tres goles, la manija que tomó el ex Colo Colo fue destacada.

La jugada de Carlos Palacios que saca aplausos en Boca

De hecho hay una jugada que le destacan por sobre el resto. No es un lujo, una asistencia ni una anotación. Simplemente es una jugada de fútbol, pues se nota que entiende el juego.

Palacios fue figura junto a Enner Valencia

“Esta jugada de Palacios es espectacular. No solamente porque cuando le pelota quema se acerca a Delgado y se hace cargo, sino porque sabe todo lo que está pasando en la cancha”, señalan en la cuenta Sangre Xeneize.

Agregan que tras ir a pedir el balón a un metro de su compañero “mira para adelante, ve a Blanco y a Villa. Le hace un gesto a Villa que tiene que tirar una diagonal, por el espacio que hay”.

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Si bien el colombiano no realizó el movimiento “que pudo terminar en gol” y que “finalmente la jugada se diluye”, lo que rescatan en Argentina es el mapa del partido que la Joya tenía en su cabeza.

“Tenía claro todo lo que tenía que pasar y se hizo cargo cuando otros jugadores se hubiesen escondido”, manifestaron por la personalidad que mostró Palacios ante la Academia.