Los de Avellaneda sufrieron una muy dura derrota ante el Boca de Carlos Palacios.

El fútbol argentino vivió un partido de antología entre Racing Club y Boca Juniors. Sin embargo, este encuentro dejó a la Academia sin entrenador, por lo que arriba un querido ex jugador de Universidad Católica.

Los Xeneizes y los de Avellaneda se enfrentaron en el Gigante de Arroyito de Rosario. La Academia lo ganaba por 2-0 hasta el minuto 72, pero los de la Ribera, con Carlos Palacios en cancha, lo dieron vuelta y se impusieron por 3-2, algo que desató una crisis en su rival.

El nuevo DT de Racing

Con la derrota ante Boca Juniors, además de la dolorosa forma, es que Racing Club y Juan Pablo Vojvoda llegaron a un acuerdo para que este no sea más su entrenador. El DT duró solo 13 partidos, con 4 triunfos, 7 derrotas y 2 empates al mando.

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“La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por el club y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos“, indicaron desde Avellaneda en un comunicado.

Desde Racing informaron que asumirán como entrenadores interino Sebastián Romero y Luciano Aued. Sí, el ex volante multicampeón con Universidad Católica será uno de los encargados de tomar el fierro caliente en un club que no lo ha pasado muy bien.

Luli fue tetracampeón en los Cruzados, donde se ganó el cariño de los hinchas. Claro que también se hizo un nombre en la Academia, donde militó entre 2011 y 2017, incluso siendo capitán y también campeón en 2014. Luego de retirarse, asumió como entrenador en las inferiores de este club.

Luego de la salida de Gustavo Costas este mismo año, Luciano Aued ya había asumido como interino. Ahora otra vez le toca dar una mano en el equipo donde se hizo un nombre en el fútbol argentino.