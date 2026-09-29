Las presencia de Argentina, Paraguay y Uruguay en la próxima cita planetaria tienen al fútbol sudamericano algo complicado.

Los últimos meses del 2026 deberían venir acompañados de un poco de información concreta en torno al Mundial 2030, torneo que será organizado por España, Portugal y Marruecos, además de la insólita adhesión de Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes recibirán los primeros partidos.

Justamente la presencia de estos tres países sudamericanos han generado varias teorías sobre el proceso clasificatorio de la Conmebol. ¿El motivo? Pues porque ya estarán clasificadas al ser sedes de la próxima cita planetaria.

Por lo mismo, son varios los que pensaban que con esto iban a aumentar los cupos de la Conmebol para el Mundial 2030. Sin embargo, nada eso, ya que la FIFA tiene ya planificado lo que serán las eliminatorias de esta parte del mundo.

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La FIFA deja a Sudamérica con menos cupos para el Mundial 2030

De acuerdo a información entregada por el periodista Juan José Buscalia en Balong Radio, la FIFA no tiene planeado repetir lo que hizo con la Concacaf para el Mundial 2026, donde los países sedes clasificaron de manera directa sin reducir las plazas de la confederación.

Así las cosas, serían solo 3,5 cupos para la Conmebol de cara al Mundial 2030. Con esto, Chile tendrá que ir a competir por uno de estos tickets mundialistas ante Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia.

La FIFA le dará solo 3,5 cupos a Sudamérica para el Mundial 2030, lo que hará todavía más difícil el proceso para la selección chilena. | Foto: Photosport.

¿Y qué pasará con Argentina, Paraguay y Uruguay? Pues según Buscalia de igual manera jugarán las Eliminatorias. La razón de esto es básicamente la comercialización de los derechos de televisión y el calendario de compromisos.

Si esto termina siendo real, significará elevar bastante la dificultad de unas Eliminatorias que de por sí ya son bastante complicadas en esta parte del mundo. Para Chile ya sería durísimo, sobre todo porque venimos de ser últimos en el proceso 2026 y mucha mejora no se ha visto en estos últimos meses de la mano de Nicolás Córdova.

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En síntesis