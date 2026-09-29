El DT se desahoga junto a RedGol y cuenta su verdad. Relata la pena por salir del club, los tiempos de vacas flacas y desclasifica que querían dejar partir a Yastin Navarro, la joya que brilló ante Wanderers.

César Bravo marcó una de las polémicas en la Primera B, luego de su sorpresiva salida de Cobreloa hace unas semanas. El DT dejó la banca en plena pelea por el título, aunque con un mensaje que pudo pavimentar su salida, diciendo que “no me gusta la traición”.

El DT habla por primera vez tras dejar el equipo y en diálogo con RedGol cuenta su verdad. De entrada dice estar “pasando un poco más la nostalgia, la pena de los momentos que vivimos, pero estamos de pie sabiendo cómo es el fútbol. Nos da una enseñanza de vida”.

César Bravo trata de ver el vaso medio lleno de su experiencia y quiso referirse en buenos términos a su salida de los naranjas. Por eso valoró lo aprendido y desclasificó cómo fueron sus años al mando en el norte.

César Bravo y su legado en Cobreloa

El entrenador que tomó a Cobreloa en 2024 habla ahora como un hincha más del club y reconoce que no tiene una explicación clara a su salida de la banca. Eso sí, opta por dar vuelta la página con la dirigencia.

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“Creo que el análisis que supuestamente hicieron los dirigentes tiene que haber sido a través de la experiencia que llevan en el fútbol. Habrán tomado esa decisión por un gusto personal de quizás algunos, o competitiva o algo, pero bueno, es parte del fútbol”, explica.

-¿Se esperaba la salida estando en la pelea por el título?

Para nosotros fue de sorpresa, pero ya está, ya pasó. El club sigue creciendo, el otro día ganó y retoma la punta, que era algo que pensamos pensamos iba a suceder con nosotros, por esa conexión que había con los jugadores.

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-¿Pudo hablar con Mario Salas?

No se dio. Obviamente igual me imagino que es incómoda la situación, pero vi que él se refirió de buena manera a lo que se encontró en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo técnico, y eso a uno también lo llena de orgullo. Yo soy un admirador de Mario desde que me inicié.

-¿Qué falta para volver a ser el Cobreloa exitoso de esos años de gloria?

Hoy en día uno espera eso, que no aparezcan los intereses personales y que siempre se piense de buena manera en el club. Falta mucho para seguir creciendo, para ser uno de los grandes del fútbol chileno, porque hoy día solamente nos acompaña la historia.

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-¿Cuál es su balance al mando del equipo?

En 2024 tuvimos que luchar y buscar una respuesta a la adversidad, porque estaba muy compleja la situación cuando bajamos. Estuvimos ahí, por diferencia de gol no pudimos mantener la categoría y después el año 2025 una reconstrucción competitiva realizando nuevo plantel, buscando jugadores.

-Y con pocos recursos…

Uno tiene que ser claro, algunos dijeron que era la segunda planilla más cara, pero en cuanto al monto que yo tuve para administrar y traer jugadores, era muy poco, escaso. Hasta el día de hoy tampoco ha sido una plaza que muchos jugadores quieran venir, por distintas situaciones.

¿Cómo define su manejo en el club?

Nosotros nunca tuvimos un problema disciplinario de parte de los jugadores, porque siempre los fuimos asesorando y direccionando a que había que responder de buena manera. Y eso era entrenando y tratando de jugar los mejores partidos posibles, así que lo conseguimos. Y hoy en día estamos de hincha desde la casa, esperando que a los jugadores les vaya bien.

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-¿Su legado son los nuevos talentos?

Ese grupo de proyección donde entrenábamos en las tardes, fuera de nuestro horario de entrenamiento con el equipo profesional, era para fortalecer y dejar algo en Cobreloa. Hoy en día creo que lo dejamos, el patrimonio en cuanto a los jugadores jóvenes de Cobreloa es mucho más amplio que el que tenía, por ejemplo, Yastin Navarro.

-Héroe ante Wanderers…

La gente no se acuerda que él se iba de Cobreloa, se iba de Calama, y nadie hizo nada para que se quedara, hasta que yo lo supe y tuvimos una conversación. Lo invitamos al primer equipo, porque él estaba dentro de los jugadores que nosotros veíamos desde nuestra ventana.

Navarro, héroe en el último triunfo/Photosport

-Rescató una joya para Cobreloa…

No teníamos equipo en ese momento para vestir, para poder entrenar como corresponde y darle seriedad a un equipo de proyección que entrene junto a los profesores del primer equipo. (A Navarro) lo rescatamos porque se iba y lo estaban dejando ir así como nada. Nosotros lo convencimos, yo me senté en la oficina a hablar con él mano a mano y lo pude convencer, motivar para que él siguiera ahí.