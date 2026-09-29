Fernando Ortiz mueve la pizarra y apuesta por otro juvenil en la formación de Colo Colo ante Puerto Montt

El entrenador del Cacique varía el equipo en relación al triunfo del pasado viernes ante Audax Italiano por la Copa Chile.

Colo Colo no tiene descanso y vuelve a salir a la cancha este martes, ya que inicia la serie de los cuartos de final de la Copa Chile ante el sorprendente Deportes Puerto Montt.

Los albos vienen de dejar en el camino a Audax Italiano en una apretada serie, en tanto, los salmoneros dieron el golpe y sacaron de carrera a Ñublense.

El partido de ida se va a jugar este martes en Chiquihue, cancha sintética, por lo que el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, toma recaudos y mueve la formación en relación al choque con los itálicos.

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La formación de Colo Colo vs Puerto Montt

Una de las sorpresas del Cacique ante Audax fue la aparición desde el arranque del volante Gedeón Díaz, quien actuó de carrilero por la izquierda y se dio el gusto de marcar el único tanto del partido.

A pesar de su gol, Díaz saldrá del equipo titular de Colo Colo, porque el Tano tomará licencias defensivas. Su lugar lo toma el defensor Alonso Olguín y pasa como mediocampista por la izquierda Erick Wiemberg.

Gedeón Díaz sale del equipo titular en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Una de las zonas del cuadro popular que genera dudas es el arco, donde seguirá jugando como estelar Eduardo Villanueva, mientras que el suplente ahora será el recuperado Gabriel Maureira.

De esta manera, la formación de Colo Colo será con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Erick Wiemberg; Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid; y Javier Correa.

En síntesis

Colo Colo enfrenta este martes a Deportes Puerto Montt en cuartos de Copa Chile.

enfrenta este martes a en cuartos de Copa Chile. El entrenador Fernando Ortiz alineará a Alonso Olguín por Gedeón Díaz como novedad.

alineará a por como novedad. Eduardo Villanueva será el arquero titular de los albos en el estadio Chiquihue.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Puerto Montt por la Copa Chile?

El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se jugará este martes 29 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Chinquihue.