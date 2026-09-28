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Copa Chile

Cuatro bajas y un nuevo canterano: Fernando Ortiz sorprende con citación de Colo Colo para Copa Chile

El “Tano” disputa este martes los cuartos de final ante Puerto Montt y cambia el equipo tras lo realizado ante Audax Italiano.

Por Felipe Pavez Farías

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Javier Correa será titular ante Puerto Montt este martes
© photosportJavier Correa será titular ante Puerto Montt este martes

Colo Colo ya emprendió el vuelo hasta el sur del país y este martes disputará el partido de ida por Copa Chile ante Deportes Puerto Montt. El Cacique llega con su mejor gente a enfrentar al elenco de la Primera B y que viene de eliminar a Ñublense.

Lo que representará una dificultad extra para el equipo de Fernando Ortiz ya que el Estadio Chinquihue tiene cancha sintética y la han sabido aprovechar a lo largo de esta campaña en el 2026.

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No soy mucho del césped sintético, considero que es difícil jugar al fútbol. Es un rival que merece respeto, sabemos que es un equipo competitivo”, recalcó el “Tano” en la conferencia de prensa previa al match de este martes. 

El tema es que producto de está superficie, se decidió tomar precauciones y hay un nuevo damnificado para la citación ante los delfines.

La citación de Colo Colo para el partido de ida ante Puerto Montt

Fernando Ortiz confirmó que Eduardo Villanueva seguirá como titular en el Cacique. Sus buenas presentaciones ante Audax Italiano, lo mantienen como el encargado del arco de Colo Colo.

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Ahora el nuevo damnificado es Fernando De Paul. El “Tuto” no aparece entre los citados, y en gran medida está decisión se debe para protegerlo ya que viene volviendo de su lesión. Por lo que se suma a Claudio Aquino, Joaquín Sosa y Javier Méndez. En su lugar ingresa Gabriel Maureira que ya está al 100%. 

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Fernando Ortiz vuelve a darle oportunidad a los canteranos. En la lista asoman nombres como Francisco Marchant, Alonso Olguín, Bruno Torres, Cristián Díaz, Sebastián Vega, Gedeón Díaz, Jerall Astudillo y ahora se suma Matías Orellana

El jugador ya mostró su talento en los Juegos Suramericanos con Chile, incluso disputó el Mundial Sub 17. Ahora como especialista por la banda izquierda, le da una nueva variante al “Tano” y podría sumar minutos este martes. 

En el ataque se repiten los experimentados como Marcos Bolados, Lautaro Pastrán, Maxi Romero y Javier Correa. 

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