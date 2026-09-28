El entrenador de Colo Colo recalcó que sus dichos no fueron solo por el archirrival, sino que apuntó a sanciones que de verdad le duelan a los clubes.

La Copa Chile enfrentó una de las llaves más polémicas de su historia. Universidad de Chile superó por un global de 2-1 a Everton y avanzó a octavos de final. Sin embargo, la trama de está definición tuvo una historia digna de Disney.

El partido de ida comenzó en el Estadio Sausalito. Los azules tomaron ventaja con la anotación de Juan Martín Lucero. Pero la definición del encuentro quedó entrampada por los elementos de animación que ingresaron pese a los operativos de seguridad y se lanzaron a la cancha. Lo que hasta puso en riesgo desde hinchas, árbitros y hasta jugadores. Maxi Guerrero fue uno de los que pudo ser víctima de estas bengalas.

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Por lo mismo, se suspendió el partido del pasado jueves 24 de septiembre. El tema es que las autoridades decidieron reanudar el partido el domingo 26 pero en el Estadio Nacional y sin público. En total fueron cerca de 15 minutos, entre el tiempo restante y descuentos.

La revancha terminó 1-1, y por el global, los dirigidos por Fernando Gago avanzaron a cuartos y ahora será rival de Antofagasta, que eliminó a Deportes Iquique.

El tema es que dicha resolución no cayó nada de bien en la vereda de al frente. Es así como desde Colo Colo reaccionaron a la resolución a la llave que terminó ganando la U.

El partido de ida entre Everton y la U se suspendió por el lanzamiento de bengalas en el Estadio Sausalito.

Fernando Ortiz lamenta resolución de la llave entre U de Chile y Everton: “No estoy de acuerdo”

En está ocasión el que sacó la voz fue Fernando Ortiz. El “Tano” fue consultado en la previa al encuentro que disputará Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile.

De entrada el trasandino recalcó que “lo digo no solo porque es la U, sino para cualquier equipo de la liga de Chile”. Por lo que lanzó su solución a este tipo de incidentes.

“La resolución que tomaron no me gustó. A cada institución se le debe sancionar deportivamente. Es ahí donde más duele. Económicamente no es un dolor. Deportivamente sí va a doler”, enfatizó.

“Es mi opinión. Hay que aceptar. A veces estás cosas suceden, pero no estoy de acuerdo”, volvió a puntualizar Ortiz.

Pero sobre el final, decidió dejar hasta ahí no más su reflexión por miedo a lo que ya ha sufrido el Cacique y que en casos anteriores lo pagó Javier Correa por expresarse más de la cuenta.

“Deberían radicar este tipo de acciones que terminen en violencia. Pero no quiero ir más profundo porque puedo ser esclavo de mis palabras”, cerró.