El técnico de Colo Colo explicó la situación física que sufre el central uruguayo y que le hizo trabajar separado del resto de sus compañeros.

En medio de la intensidad actividad que registra Colo Colo en la actual fecha FIFA gracias a su presente campaña en Copa Chile, una preocupante noticia sacude al plantel de cara a la serie por cuartos de final ante Deportes Puerto Montt.

Durante la conferencia de prensa previa al viaje al sur del país para el duelo de ida que se jugará en el Estadio Chinquihue, el entrenador Fernando Ortiz ratificó nuevamente como baja en su equipo al central uruguayo Joaquín Sosa por molestias físicas.

“Él tiene una lesión muy importante en su talón, padecí esa lesión cuando jugaba y es difícil que se desinflame, es bastante jodida”, confirmó el técnico de Colo Colo quien espera que pueda estar para la revancha ante Puerto Montt, el próximo 6 de octubre.

La lesión de Joaquín Sosa que complica a Colo Colo

Es la segunda vez desde que llegó como refuerzo al Cacique a comienzos de año que el oriental sufre problemas físicos. La primera de ellas ocurrió en la previa al duelo ante Deportes Concepción por Copa de la Liga, mas logró recuperarse rápidamente.

Actualmente, Sosa cumple un mes desde esta nueva lesión en el talón, que lo sacó de la cancha en la goleada por 5-1 al Audax Italiano y que le marginó de los siguientes cuatro encuentros de Colo Colo, dos por Liga y la serie por octavos de final en Copa Chile contra los tanos.

Entre las tres competencias locales que disputó con los albos en la presente temporada, el central uruguayo disputó un total de 2.227 minutos en cancha durante 26 encuentros, en los que registra dos goles y recibió cuatro tarjetas amarillas.

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En síntesis