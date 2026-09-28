El DT del Cacique sacó la voz en torno al retiro del King, quien ya se pone en el caso del punto final a su carrera aunque se ve para jugar una o dos temporadas más. Pero prefirió no quedar "atado a mis palabras" en torno a las extensiones de los vínculos en el Cacique.

Fernando Ortiz abordó los dichos de Arturo Vidal, uno de los jugadores que debe negociar su continuidad en Colo Colo. Y que en su transmisión vía streaming por El Reinado, reconoció que es difícil pensar en el retiro. Pero que debe hacerlo por un tema etario.

Aunque el King también reconoció que se ve en aptas condiciones para jugar una o dos temporadas más. Por ahora, su futuro es una incógnita. Y por eso le consultaron a Ortiz en la antesala al duelo de ida vs Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile.

“Ojalá que nunca llegue el retiro de Arturo. Es un jugador extraordinario que no sólo tiene un presente en nuestra institución, si no lo que le ha dado al fútbol chileno e internacional. Cuando esa clase de jugadores decide retirarse, se pierde un eslabón muy importante en el fútbol donde están jugando”, aseguró el Tano.

Fernando Ortiz y Arturo Vidal se abrazan en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Ortiz agregó que “siempre lo dije, Arturo es de mucha jerarquía y calidad, no sólo en lo deportivo. También para nosotros en el vestuario. Esa incertidumbre que él puede llegar a tener yo también lo tengo”. Y citó las últimas declaraciones de Aníbal Mosa en torno a las extensiones de contratos de ambos.

“Seguimos por la senda que manifestó el presidente. No puedo hablar de mi presente o de los chicos que tienen el contrato por finalizar en diciembre”, aseguró el exentrenador del América y el Santos Laguna de México, club que dirigió antes de hacerse cargo del Cacique.

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Ortiz evita hablar de su renovación y la de Vidal en Colo Colo: “Es incierto quedar atado a…”

A pesar de que Fernando Ortiz valoró la calidad futbolística y humana de Arturo Vidal en Colo Colo, evadió referirse públicamente al futuro. Tanto el suyo como el del capitán del equipo albo. “Apresurarme a hablar algo y quedar atado a mis palabras es incierto”, manifestó el DT.

Arturo Vidal y el Tano Ortiz han acercado mucho su relación en el último tiempo. (Andrés Piña/Photosport).

“Lo de Arturo es seguir agregando cosas positivas en lo deportivo y como ser humano. Todos lo sabemos y lo digo al convivir todos los días con él”, sentenció Ortiz, quien confirmó que Eduardo Villanueva una vez más será titular ante el Cacique en el partido de ida frente al Velero.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Colo Colo afrontará el partido de ida ante Deportes Puerto Montt en los cuartos de final de la Copa Chile este martes 28 de septiembre en el hermoso estadio Chinquihue. El pitazo inicial está pactado para las 18 horas y tendrá el arbitraje de Franco Jiménez.

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