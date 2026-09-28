El Rey hizo un análisis de las condiciones que tiene el chileno-venezolano de 18 años que anotó en el triunfo del Cacique ante Audax Italiano y lo cautivó un atributo con el que puede marcar mucha diferencia.

En la revancha que Colo Colo le ganó por 1-0 al Audax Italiano, Gedeón Díaz tuvo su primera gran noche como profesional. El jugador venezolano-chileno surgido en las inferiores albas no sólo fue una de las apuestas como titular que hizo Fernando Ortiz.

También anotó el único gol del partido. Fue gracias a un remate que pasó entre las piernas del meta Pedro Garrido, quien le había hecho una tapada espectacular a Álvaro Madrid. Pero no pudo contener el derechazo de Gedeón Díaz, quien ya se ganó la venia de Arturo Vidal.

En la transmisión que el Rey hizo vía streaming, se refirió a las condiciones del oriundo de Maracay, quien el 16 de septiembre cumplió 18 años. “Teníamos que tratar de abrir un poco y pillarlos mal parados. Lo importante era la segunda pelota. Fue un golazo. Díaz muy bien”, manifestó Vidal.

Gedeón Díaz celebra su gol y atrás suyo, Cristian Díaz corre lleno de felicidad por su compañero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Es un jugador al que se le dio la oportunidad y la aprovechó al máximo. Es joven, tiene mucho que crecer. Lleva poco tiempo con nosotros, pero demostró que tiene mucha calidad. Y está preparado si le vuelve a tocar”, opinó el capitán del Cacique sobre el jugador que vistió el dorsal “54”.

Y dejó clarísimo que percibe en Díaz una gran virtud. Quizá la más llamativa que tiene. “Le pega con la derecha y la izquierda, en el partido centró con ambas piernas. Eso le da más chances de seguir jugando”, aseguró el “23”, quien desde que volvió al Cacique tenía visto a Gedeón Díaz.

Gedeón Díaz en acción ante Audax Italiano: fue titular y marcó un gol. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Vidal elogia el progreso de Gedeón Díaz en Colo Colo: “Era delgadito, pero ha crecido mucho físicamente”

Gedeón Díaz jugó 71 minutos en su primer partido como titular en Colo Colo, pues le dejó su lugar a Matías Fernández Cordero en el segundo tiempo. Y Arturo Vidal lo vio desde que retornó a Pedrero. “Se vino a los siete años a Chile. Lo conocía de antes”, afirmó el Rey.

“Yo llegué a Colo Colo en 2024 y él entrenaba con el profe Hugo (González). Lo vi y tenía talento, pero era delgadito. Ha crecido mucho físicamente y está muy bien preparado”, dijo Vidal, quien también les envió un recado al resto de los juveniles que se han ganado un espacio en el plantel estelar.

Gedeón Díaz y otra imagen de su festejo vs Audax Italiano. (Andrés Piña/Photosport).

Sin ir más lejos, ante Audax Italiano también jugó Sebastián Vega, quien ingresó en los 75 minutos para reemplazar al exhausto Cristian Díaz. “A todos los juveniles del primer equipo se les exige que estén bien preparados por si les toca”, lanzó Vidal. Habrá que ver si alguno aparece en la llave frente a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final.

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