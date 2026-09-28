El Rey opinó sobre el nivel del póquer de porteros que tiene Fernando Ortiz para afrontar la recta final de la temporada 2026. Su visión dejó a más de alguno muy sorprendido.

Arturo Vidal quedó con muy buena sensación luego del triunfo de Colo Colo y uno de los aspectos que lo dejó más contento fue la reafirmación del nivel de todos los arqueros que tiene el plantel albo. En la llave frente al Audax Italiano, fue Eduardo Villanueva quien asumió la portería.

Y pudo dejar su portería imbatida en ambos encuentros. En ese contexto, el Rey hizo una transmisión vía streaming en su canal de YouTube, donde analizó con lujo de detalles el duelo de vuelta ante los itálicos. “Está muy linda la pelea”, afirmó Vidal.

“Ahora con lo que hizo Villanueva, los cuatro arqueros están espectaculares. No sé si algún otro equipo en el mundo tiene cuatro arqueros de tan buen nivel. De verdad se los digo, qué buen problema va a tener el entrenador”, apuntó el “23” del Cacique.

Eduardo Villanueva tras la clasificación de Colo Colo vs Audax Italiano. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Una directa alusión a Fernando Ortiz, quien deberá dirimir entre un póquer para escoger al titular y al suplente. En el caso de la serie frente a los Tanos, fue Fernando de Paul el reserva de Villanueva, pues Gabriel Maureira estaba lesionado. Y Vozinha, integrado a la selección de Cabo Verde.

Ni Gabriel Maureira ni Vozinha estuvieron disponibles en el Cacique vs los itálicos. (Marco Vazquez/Photosport).

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Vidal está exultante por la pelea de cuatro arqueros en Colo Colo: “Nos da seguridad”

Arturo Vidal no quiso meterse en la determinación del staff técnico de Colo Colo, quienes deberán discernir a los arqueros para los próximos desafíos. Aunque la tarea será más sencilla en la ida vs Puerto Montt, pues Ortiz sólo tiene disponibles a Eduardo Villanueva y Fernando de Paul.

Fernando de Paul ya está en condiciones de ser citado en el Cacique. (Andrés Piña/Photosport).

“El Tuto ya está. Se recuperó, seguramente le faltará un poco de entrenamiento. Pero yo lo veo bien, seguramente la pelea va a estar dura”, aseguró el Rey sobre el retorno del golero que comenzó la temporada 2026 como capitán de los albos tras superar una severa lesión que incluso lo hizo pasar por el quirófano.

Y Vidal prosiguió con este análisis. “Villanueva de verdad demostró que está preparado para ser el arquero de Colo Colo. Lo digo con mucha confianza: la pelea de los arqueros para ser titular va a estar difícil”, manifestó el otrora centrocampista de la Juventus de Italia y el Bayern Múnich de Alemania.

Eduardo Villanueva recibió grandes elogios de Arturo Vidal. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Eso es muy bueno para nosotros. Sabemos que cualquiera de los cuatro tiene condiciones para jugar. Eso te da seguridad. Yo no me meto en la decisión, ahí está el profesor que tiene que elegir”, sentenció Vidal, quien sabe que la última palabra es de Ortiz y su cuerpo técnico.

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