El portero volvió a defender el arco de la selección que lo lanzó al estrellato en el Mundial 2026. Eso sí, vivió una pesadilla en la Copa Africana de Naciones.

Vozinha volvió a ponerse la camiseta de su querida selección de Cabo Verde, en lo que fue la participación del equipo en la Copa de Africana de Naciones. Eso sí, el golero vivió una verdadera pesadilla en dicho continente.

Es que cinco minutos bastaron para que el meta de Colo Colo recibiera el primer gol, mientras que en la segunda mitad dio la vuelta por su notorio error en otro tanto. El elenco local derrotó por 3-1 al equipo revelación del pasado Mundial 2026.

Dorgeles Nene anotó un doblete para batir al meta albo, quien en el tercer tanto quiso salir jugando, pero perdió balón y dio la vuelta en redes sociales. El tanto le costó la derrota definitiva a su país.

Video: el gol que condena a Vozinha en Cabo Verde

Mali venció 3-1 a Cabo Verde, en el primer duelo del grupo K de la Copa Africana de Naciones. Pese a ganar minutos jugando por Colo Colo, Vozinha no vio una en la selección que lo vio brillar en el último Mundial.

Tweet placeholder

El meta que venía sumando acción con Fernando Ortiz en Colo Colo puso en jaque al conjunto chileno. Estará de baja durante la fecha FIFA representando a su país, por lo que Eduardo Villanueva tomó su lugar en el arco albo.

El país de Vozinha tiene pactados más duelos en el torneo africano, donde este 29 de septiembre recibirán a Ruanda. El 11 de noviembre aparece Liberia y cuatro días más tarde el mismo país, pero de visita.

Tweet placeholder

Ahora resta saber si el experimentado portero de 40 años podrá completar el mínimo de minutos en el arco de Colo Colo, ya que debe disputar la mitad de duelos oficiales para activar la cláusula de renovación. Por ahora solo ha jugado tres partidos.