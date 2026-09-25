Los Cruzados y los Cementeros buscan el paso a los cuartos de final del tradicional torneo.

La Copa Chile 2026 sigue su curso con la disputa de los octavos de final. En esta ocasión, Universidad Católica se medirá contra Unión La Calera por el duelo de vuelta.

En el encuentro de ida no se sacaron ventaja e igualaron 1-1 en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Por esta razón, todo se definirá en Las Condes, donde los Cruzados suelen hacerse muy fuertes en su casa. Los Cementeros intentarán dar la sorpresa.

¿Dónde ver a Universidad Católica vs Unión La Calera?

A diferencia de lo sucedido en la ida, este partido sí irá por TV a través de la pantalla de TNT Sports. En streaming estará disponible en la aplicación HBO Max.

¿A qué hora es el choque de Copa Chile?

El encuentro entre Universidad Católica y Unión La Calera será este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas, en el Claro Arena de Las Condes.

El gran objetivo de U. Católica

Quitando el importante hecho de que la Copa Chile entrega la opción de ir a la Copa Libertadores, para Universidad Católica tiene otro objetivo muy relevante y es el hecho de que hace muchos años no ganan un título.

Los Cruzados no dan una vuelta olímpica desde 2021, cuando fueron tetracampeones del fútbol chileno. Por si fuera poco, no conquistan la Copa Chile desde 2011, vez que derrotaron en la final a Magallanes. Por todo esto, tienen una gran motivación para seguir avanzando.

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Unión La Calera ha tenido una campaña del terror en la Liga de Primera, estando en zona de descenso. En la copa local tiene la opción de escapar de esa negativa realidad y sumar confianza para salvar la categoría. Confían en dar el golpe en el Claro Arena.